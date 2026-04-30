Il lavoro è il collante che unisce ogni famiglia e ogni progetto di crescita. Domani celebriamo limpegno di chi, con fatica e passione, contribuisce ogni giorno a scrivere il futuro della Basilicata. È un momento per riconoscere il valore di ogni singola professione e per ribadire che la nostra priorità resta quella di garantire a ogni cittadino la possibilità di realizzarsi pienamente attraverso unoccupazione dignitosa. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in vista della Festa dei Lavoratori di domani.

La nostra terra possiede risorse straordinarie, ma la più preziosa rimane il capitale umano  prosegue Bardi -. Le sfide economiche attuali ci spingono a essere ancora più rapidi ed efficaci nel creare nuove opportunità. Il nostro obiettivo è costruire un sistema dove il merito venga premiato e dove i giovani possano trovare lo spazio necessario per costruire qui le proprie carriere, senza essere costretti a cercare altrove ciò che spetta loro di diritto.

Il Presidente pone laccento sulla necessità di un lavoro sicuro e tutelato: La qualità della vita in una società moderna si misura dalla sicurezza che offre ai suoi lavoratori. Mettere al centro la tutela della salute e lintegrità fisica in ogni cantiere, ufficio o azienda significa dare valore alla vita stessa. È un impegno che portiamo avanti con determinazione affinché la Basilicata sia un esempio di civiltà e progresso. A chi oggi ha un impiego, a chi lo ha perso e a chi lo sta cercando va il mio più profondo rispetto. Siamo una regione  conclude Bardi  che sa rimboccarsi le maniche e che non teme il cambiamento. Insieme a imprese, sindacati e forze sociali continueremo a tracciare una strada fatta di innovazione e coesione. Buona Festa del Lavoro a tutte le lucane e a tutti i lucani.