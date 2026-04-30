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La voce della Politica
|Basilicata. Bardi: lavoro, sicurezza e merito
30/04/2026
|Il lavoro è il collante che unisce ogni famiglia e ogni progetto di crescita. Domani celebriamo limpegno di chi, con fatica e passione, contribuisce ogni giorno a scrivere il futuro della Basilicata. È un momento per riconoscere il valore di ogni singola professione e per ribadire che la nostra priorità resta quella di garantire a ogni cittadino la possibilità di realizzarsi pienamente attraverso unoccupazione dignitosa. Così il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in vista della Festa dei Lavoratori di domani.
La nostra terra possiede risorse straordinarie, ma la più preziosa rimane il capitale umano prosegue Bardi -. Le sfide economiche attuali ci spingono a essere ancora più rapidi ed efficaci nel creare nuove opportunità. Il nostro obiettivo è costruire un sistema dove il merito venga premiato e dove i giovani possano trovare lo spazio necessario per costruire qui le proprie carriere, senza essere costretti a cercare altrove ciò che spetta loro di diritto.
Il Presidente pone laccento sulla necessità di un lavoro sicuro e tutelato: La qualità della vita in una società moderna si misura dalla sicurezza che offre ai suoi lavoratori. Mettere al centro la tutela della salute e lintegrità fisica in ogni cantiere, ufficio o azienda significa dare valore alla vita stessa. È un impegno che portiamo avanti con determinazione affinché la Basilicata sia un esempio di civiltà e progresso. A chi oggi ha un impiego, a chi lo ha perso e a chi lo sta cercando va il mio più profondo rispetto. Siamo una regione conclude Bardi che sa rimboccarsi le maniche e che non teme il cambiamento. Insieme a imprese, sindacati e forze sociali continueremo a tracciare una strada fatta di innovazione e coesione. Buona Festa del Lavoro a tutte le lucane e a tutti i lucani.
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|La Voce della Politica
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La nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione delle vie di accesso a Maratea è sempre più vicina e rappresenterà una svolta decisiva per uno degli interventi necessari per la mobilità lucana e per il futuro dellintera costa tirrenica regionale.
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|30/04/2026 - Dl Commissari, Rosa (FdI): strumento di accelerazione opere pubbliche
Con questo decreto, il Governo Meloni e questa maggioranza sostengono con convinzione che le opere pubbliche devono essere realizzate. Ed è per questo che razionalizziamo e potenziamo i commissari straordinari che rappresentano uno strumento di accelerazione ...-->continua
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|30/04/2026 - Potenza. Consigliera Antonella Tancredi (Gruppo Misto): bocciato il numero comunale per le persone fragili
Nel corso del Consiglio Comunale di Potenza è stata respinta la mozione presentata dalla consigliera Antonella Tancredi (Gruppo Misto), condivisa dai gruppi di centrodestra, che proponeva listituzione di un numero comunale dedicato agli anziani soli e alle pe...-->continua
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|30/04/2026 - Basilicata. Bardi: lavoro, sicurezza e merito
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|30/04/2026 - Aula approva Odg Lacorazza su congedo mestruale
Approvato allunanimità dal Consiglio regionale, durante la seduta di ieri, lordine del giorno a firma Lacorazza collegato alla Legge di Stabilità regionale 2026, riguardante la Promozione del congedo mestruale nelle istituzioni scolastiche del territorio ...-->continua
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|30/04/2026 - Bilancio, Lacorazza: Regione è senza visione e senza rotta
Il Capogruppo del Pd: La crisi del Governo che emerge è strutturale e riguarda il rapporto tra la maggioranza e la Regione, è un film già visto, destinato ad accentuarsi con lavvicinarsi delle scadenze elettorali
Siamo a sette anni del Governo Bardi...-->continua
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|30/04/2026 - Sì dal Consiglio al bilancio di previsione della Regione Basilicata
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 20262028 con 13 voti favorevoli, espressi dai consiglieri di maggioranza Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picer...-->continua
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