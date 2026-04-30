Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 20262028 con 13 voti favorevoli, espressi dai consiglieri di maggioranza Aliandro, Bardi, Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Polese, Tataranno, e 8 voti contrari, espressi dai consiglieri di opposizione Araneo, Bochicchio, Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese, Verri e Vizziello. Il documento è stato redatto in coerenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 20262028.



Il bilancio si attesta, per lesercizio 2026, su un totale complessivo di circa 4,9 miliardi di euro, con una riduzione progressiva negli esercizi successivi fino a circa 2,94 miliardi nel 2028. Le risorse sono articolate su un ampio insieme di missioni che coprono le principali funzioni amministrative, economiche e sociali dellente.



Per quanto riguarda lamministrazione generale, la spesa nel 2026 supera i 457 milioni di euro e comprende, in particolare, la gestione del personale, i servizi generali, i sistemi informativi e la programmazione economico-finanziaria, con una progressiva riduzione negli esercizi successivi. Il comparto istruzione assorbe circa 59 milioni di euro e riguarda edilizia scolastica, diritto allo studio, istruzione universitaria e servizi connessi, anchesso in riduzione nel triennio.



Le politiche culturali registrano uno stanziamento di circa 118 milioni di euro nel 2026, destinato alla valorizzazione dei beni culturali e alle attività culturali. Sport, politiche giovanili e turismo si attestano su circa 47 milioni di euro. In materia di governo del territorio le risorse sono pari a circa 77,5 milioni di euro, destinate a urbanistica ed edilizia residenziale pubblica.



Il settore ambientale rappresenta una delle principali aree di intervento, con circa 446 milioni di euro nel 2026 destinati a difesa del suolo, tutela ambientale, gestione dei rifiuti, servizio idrico integrato, aree protette e qualità dellaria. Il comparto trasporti e infrastrutture dispone di circa 592 milioni di euro, con risorse per trasporto pubblico locale, viabilità, infrastrutture stradali e trasporto ferroviario.



Il settore sanitario costituisce la principale voce di spesa del bilancio, con uno stanziamento complessivo di circa 1,32 miliardi di euro nel 2026, destinato al finanziamento del servizio sanitario regionale per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, oltre a interventi integrativi e investimenti in ambito sanitario.



Per la copertura del disavanzo sanitario 2025 sono stati stanziati 54.000.000,00 , reperiti attraverso risorse regionali libere e mediante una temporanea riduzione del bonus gas pari a 21.000.000,00 , disposta con apposito articolo della legge di stabilità.



Le politiche economiche e per lo sviluppo ammontano a circa 378 milioni di euro e comprendono industria, ricerca, innovazione, reti di servizi e competitività del sistema produttivo. Le politiche del lavoro si attestano su circa 108 milioni di euro e riguardano formazione professionale, sostegno alloccupazione e servizi per il mercato del lavoro. Le politiche agricole e agroalimentari sono pari a circa 62 milioni di euro, mentre le politiche energetiche ammontano a circa 172 milioni di euro.



Nel bilancio 20262028, a fronte di 170.712.704,32 euro impegnati negli esercizi precedenti, sono iscritti per il PNRR 69.127.428,39 euro. Per il Piano Nazionale Complementare al PNRR, a fronte di 72.480.935,75 euro impegnati, sono iscritti 35.524.640,02 euro.



Per il Programma Regionale Basilicata 20212027, a fronte di 71.253.585,17 euro impegnati, sono iscritti 702.058.611,11 euro per la quota FESR, mentre per la quota FSE+, a fronte di 24.164.135,10 euro impegnati, sono iscritti 183.421.960,23 euro. Per il FSC 20212027, a fronte di 128.061.191,16 euro impegnati, sono iscritti 513.871.888,28 euro. Sono inoltre autorizzate spese per investimenti diretti e indiretti finanziati da contributi statali per 38.428.794,15 euro.



Per lesercizio 2026 il bilancio regionale prevede entrate di competenza pari a 4.899.313.692,31 euro e di cassa pari a 5.977.082.442,30 euro, a fronte di spese di competenza per 4.899.313.692,31 euro e di cassa per 5.682.736.161,71 euro, in equilibrio con gli stati di previsione. Per il 2027 entrate e spese sono pari a 2.930.527.543,80 euro, mentre per il 2028 si attestano a 2.806.716.701,66 euro.



Infine, le risorse derivanti dalla quota del 3% delle estrazioni di Oil & Gas, ex social card, ammontano a circa 55,6 milioni di euro sulla produzione 2024, sulla base dellaccordo tra Regione, MASE e MEF ai sensi dellarticolo 45 della legge n. 99 del 2009.



Le principali voci finanziate riguardano: la salvaguardia dei livelli occupazionali nei cantieri forestali per la difesa del suolo per 10.000.000,00 euro; i servizi ambientali SAAP per 16.400.000,00 euro; i servizi ambientali ASA per 11.900.000,00 euro; il sostegno ai beneficiari fuoriusciti dalle platee ex TIS ed ex RMI per 3.500.000,00 euro; le misure per competitività e attrazione investimenti nei settori produttivi e turistici per 2.000.000,00 euro; il fondo sviluppo e perequazione per 5.000.000,00 euro; la social card Basilicata per 1.000.000,00 euro; gli interventi per sport e turismo per 1.000.000,00 euro; e interventi infrastrutturali materiali e immateriali per 1.067.000,00 euro.



Tra gli ulteriori stanziamenti si segnalano: circa 50,047 milioni di euro per il programma integrato di rafforzamento dei servizi territoriali, della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile; circa 100 milioni di euro sul perimetro sanitario corrente, comprensivi di farmaci innovativi, payback e altre voci del settore; circa 83 milioni di euro per il Fondo nazionale trasporti; circa 20 milioni di euro per trasferimenti statali in ambito sociale e sanitario fuori perimetro; circa 7 milioni di euro di trasferimenti comunitari; circa 11 milioni di euro per agricoltura.



In apertura di seduta, il presidente della Giunta, Vito Bardi, nella relazione introduttiva, ha evidenziato come il Bilancio della Regione si inserisca in un momento complesso per il territorio, segnato sia da fattori geopolitici sia dai riassetti delleconomia mondiale.



Dopo la relazione del presidente Bardi, è intervenuto lassessore Cicala. Pur riconoscendo alcuni segnali positivi nel bilancio, lAssessore li ha giudicati ancora insufficienti e privi di carattere strutturale. Ha quindi invitato a superare le contrapposizioni per concentrarsi sulla costruzione di soluzioni concrete, attraverso emendamenti e una programmazione più ampia delle risorse.



A seguire si è sviluppato un ampio dibattito nel quale sono intervenuti i consiglieri Araneo, Bochicchio, Casino, Chiorazzo, Cifarelli, Fanelli, Galella, Lacorazza, Leone, Marrese, Morea, Napoli, Picerno, Pittella, Tataranno, Verri, Vizziello, lassessore Pepe e lassessore Cupparo.



