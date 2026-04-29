Gerardo Travaglio è stato nominato Direttore Generale del Consiglio regionale della Basilicata dallUfficio di Presidenza.



Laureato in Giurisprudenza presso lUniversità degli Studi di Napoli Federico II, ha ricoperto, a partire dal 2015, incarichi dirigenziali in diversi uffici della Regione Basilicata, maturando competenze trasversali in ambiti quali internazionalizzazione, sviluppo economico, politiche del lavoro, servizi alla comunità e turismo, gestione delle risorse umane. Tra le esperienze maturate quella di dirigente dellUfficio di Gabinetto del Presidente della Regione Basilicata.



Significativa anche lesperienza maturata dal 1996 al 2015 presso lEnte Parco Nazionale del Pollino, dove ha consolidato competenze amministrative e gestionali in contesti legati alla tutela e valorizzazione del territorio, ricoprendo anche lincarico di Direttore del Parco.



Il Presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella e i componenti dellUfficio di Presidenza hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore generale e hanno ringraziato il Direttore Nicola Antonio Coluzzi per il lavoro svolto.



