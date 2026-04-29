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La voce della Politica
|Uil Basilicata, Tortorelli riconfermato: focus su lavoro e vertenze industriali
29/04/2026
|Si è concluso a Pignola, al Giubileo Hotel, il terzo congresso regionale della Uil Basilicata, che ha confermato Vincenzo Tortorelli alla guida dellorganizzazione sindacale.
Lassise ha approvato il documento politico finale ed eletto la nuova segreteria regionale composta da Diego Sileo, Giovanni Galgano, Rosalia Di Sabato e Antonio Guglielmi, insieme al tesoriere Aldo Amoroso e ai 106 membri del Consiglio confederale.
Ai lavori ha partecipato anche il segretario generale PierPaolo Bombardieri, che ha acceso i riflettori sulle vertenze Natuzzi e Stellantis, sottolineando la necessità di piani industriali chiari per evitare delocalizzazioni e tutelare loccupazione.
In chiusura, Emanuele Ronzoni ha definito il modello Uil lucano un esempio di crescita e radicamento sul territorio.
archivio
|La Voce della Politica
|29/04/2026 - Gruppo Lucano: Martoccia nel Direttivo nazionale volontariato Protezione civile
Il presidente nazionale del Gruppo Lucano di Protezione Civile, Pierluigi Martoccia, è stato eletto nell'Organismo Direttivo della Commissione Nazionale del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile. Martoccia è risultato il candidato con il maggior numero di ...-->continua
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|29/04/2026 - Gerardo Travaglio nominato Direttore Generale del Consiglio
Gerardo Travaglio è stato nominato Direttore Generale del Consiglio regionale della Basilicata dallUfficio di Presidenza.
Laureato in Giurisprudenza presso lUniversità degli Studi di Napoli Federico II, ha ricoperto, a partire dal 2015, incarichi ...-->continua
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|29/04/2026 - Uil Basilicata, Tortorelli riconfermato: focus su lavoro e vertenze industriali
Si è concluso a Pignola, al Giubileo Hotel, il terzo congresso regionale della Uil Basilicata, che ha confermato Vincenzo Tortorelli alla guida dellorganizzazione sindacale.
Lassise ha approvato il documento politico finale ed eletto la nuova segret...-->continua
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|29/04/2026 - Bardi illustra la manovra in Consiglio regionale
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha illustrato oggi in Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2026-2028. La manovra finanziaria si attesta complessivamente intorno ai 4,37 miliardi di euro e punta a garantire la tenuta del sistema eco...-->continua
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|29/04/2026 - Potenza, Via Ondina Valla nel degrado: lavori fantasma e silenzio dellAmministrazione
Il consigliere comunale Alfonso Nardella (Lega) denuncia la grave situazione di Via Ondina Valla, nellarea adiacente a Via Consolini e Via delle Medaglie Olimpiche, definendola lennesimo caso di mancanza di controllo e di assenza politica da parte dellAmmin...-->continua
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|29/04/2026 - Vertenza Natuzzi, Marrese: ''Vicinanza ai lavoratori e impegno per tutela occupazionale e rilancio industriale''
Esprimo piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi, profondamente preoccupati per le recenti comunicazioni aziendali che prospettano cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.
Siamo al fianco dell...-->continua
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|29/04/2026 - OPROL: ''DOP, IGP e BIO unico argine alla svalutazione dellolio. I premi stimolo, ma serve educare il consumatore''
In un mercato globale dove lanonimato del prodotto spesso penalizza leccellenza, Oprol (Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani) ribadisce la sua linea strategica: la tutela delle certificazioni DOP e IGP e BIO
la formazione di un consumatore consape...-->continua
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