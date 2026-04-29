Si è concluso a Pignola, al Giubileo Hotel, il terzo congresso regionale della Uil Basilicata, che ha confermato Vincenzo Tortorelli alla guida dellorganizzazione sindacale.



Lassise ha approvato il documento politico finale ed eletto la nuova segreteria regionale composta da Diego Sileo, Giovanni Galgano, Rosalia Di Sabato e Antonio Guglielmi, insieme al tesoriere Aldo Amoroso e ai 106 membri del Consiglio confederale.



Ai lavori ha partecipato anche il segretario generale PierPaolo Bombardieri, che ha acceso i riflettori sulle vertenze Natuzzi e Stellantis, sottolineando la necessità di piani industriali chiari per evitare delocalizzazioni e tutelare loccupazione.



In chiusura, Emanuele Ronzoni ha definito il modello Uil lucano un esempio di crescita e radicamento sul territorio.