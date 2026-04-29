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La voce della Politica
|Bardi illustra la manovra in Consiglio regionale
29/04/2026
|Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha illustrato oggi in Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2026-2028. La manovra finanziaria si attesta complessivamente intorno ai 4,37 miliardi di euro e punta a garantire la tenuta del sistema economico lucano in un contesto internazionale complesso, segnato dal rallentamento delleconomia e dai costi energetici. La voce principale della spesa corrente è rappresentata dalla sanità, che assorbe oltre il 70% delle risorse. Il Presidente ha confermato il finanziamento del sistema sanitario per circa 1,238 miliardi di euro, definendo la copertura del disavanzo una priorità politica e sociale irrinunciabile per garantire i servizi ed evitare laumento della pressione fiscale, a tutela delle fasce più fragili e delle aree interne. I dati del 2025 mostrano segnali positivi con una produzione ospedaliera salita a 227,4 milioni di euro e una mobilità passiva diminuita di circa 10 milioni.
Sul fronte del contrasto al caro-energia, il Presidente ha rivendicato lefficacia delle misure regionali che hanno permesso alle famiglie lucane di risparmiare finora 197 milioni di euro sulla materia prima gas. Un residente in Basilicata paga mediamente il 60% in meno rispetto a un cittadino di altre regioni limitrofe. È stato inoltre confermato il Bonus Idrico per le famiglie con ISEE entro i 30.000 euro e prosegue il piano per linstallazione di pannelli fotovoltaici che raggiungerà una platea di 10.000 utenti. Leconomia regionale mostra una capacità di tenuta con una domanda di lavoro cresciuta del 17% nel primo semestre 2026. Il volume degli investimenti attivati sul territorio, tra risorse regionali e comunali, è stimato in almeno 1 miliardo e 800 milioni di euro. Le risorse del PNRR, dei fondi europei FESR-FSE+ e dellAccordo per la Coesione rappresentano la leva principale per interventi su infrastrutture, digitalizzazione, competitività delle imprese e rigenerazione urbana. Per il comparto agricolo, oltre ai 32 milioni direttamente in bilancio e alla programmazione comunitaria, è stato inserito un ulteriore contributo di 4 milioni di euro.
Il bilancio si presenta solido e improntato alla prudenza finanziaria: per il triennio 2026-2028 non è previsto il ricorso a nuovo debito. La Regione registra inoltre tempi di pagamento pari a -17 giorni rispetto alle scadenze, segno di unefficiente gestione della liquidità. Il Presidente Bardi ha concluso sottolineando che lobiettivo del governo regionale è trasformare la spesa pubblica in una leva strategica capace di attivare dinamiche economiche autonome, consolidando il tessuto imprenditoriale e migliorando concretamente la qualità della vita di tutti i lucani.
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