Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha illustrato oggi in Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2026-2028. La manovra finanziaria si attesta complessivamente intorno ai 4,37 miliardi di euro e punta a garantire la tenuta del sistema economico lucano in un contesto internazionale complesso, segnato dal rallentamento delleconomia e dai costi energetici. La voce principale della spesa corrente è rappresentata dalla sanità, che assorbe oltre il 70% delle risorse. Il Presidente ha confermato il finanziamento del sistema sanitario per circa 1,238 miliardi di euro, definendo la copertura del disavanzo una priorità politica e sociale irrinunciabile per garantire i servizi ed evitare laumento della pressione fiscale, a tutela delle fasce più fragili e delle aree interne. I dati del 2025 mostrano segnali positivi con una produzione ospedaliera salita a 227,4 milioni di euro e una mobilità passiva diminuita di circa 10 milioni.



Sul fronte del contrasto al caro-energia, il Presidente ha rivendicato lefficacia delle misure regionali che hanno permesso alle famiglie lucane di risparmiare finora 197 milioni di euro sulla materia prima gas. Un residente in Basilicata paga mediamente il 60% in meno rispetto a un cittadino di altre regioni limitrofe. È stato inoltre confermato il Bonus Idrico per le famiglie con ISEE entro i 30.000 euro e prosegue il piano per linstallazione di pannelli fotovoltaici che raggiungerà una platea di 10.000 utenti. Leconomia regionale mostra una capacità di tenuta con una domanda di lavoro cresciuta del 17% nel primo semestre 2026. Il volume degli investimenti attivati sul territorio, tra risorse regionali e comunali, è stimato in almeno 1 miliardo e 800 milioni di euro. Le risorse del PNRR, dei fondi europei FESR-FSE+ e dellAccordo per la Coesione rappresentano la leva principale per interventi su infrastrutture, digitalizzazione, competitività delle imprese e rigenerazione urbana. Per il comparto agricolo, oltre ai 32 milioni direttamente in bilancio e alla programmazione comunitaria, è stato inserito un ulteriore contributo di 4 milioni di euro.



Il bilancio si presenta solido e improntato alla prudenza finanziaria: per il triennio 2026-2028 non è previsto il ricorso a nuovo debito. La Regione registra inoltre tempi di pagamento pari a -17 giorni rispetto alle scadenze, segno di unefficiente gestione della liquidità. Il Presidente Bardi ha concluso sottolineando che lobiettivo del governo regionale è trasformare la spesa pubblica in una leva strategica capace di attivare dinamiche economiche autonome, consolidando il tessuto imprenditoriale e migliorando concretamente la qualità della vita di tutti i lucani.