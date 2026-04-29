Esprimo piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi, profondamente preoccupati per le recenti comunicazioni aziendali che prospettano cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.

Siamo al fianco delle maestranze in un momento di forte incertezza e riteniamo fondamentale che ogni scelta sul futuro dellazienda avvenga nella massima trasparenza e con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

La tutela delloccupazione e del tessuto produttivo resta una priorità assoluta.

E positiva lattivazione di un tavolo permanente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per accompagnare il percorso di rilancio del Gruppo Natuzzi, che coinvolge la proprietà, le organizzazioni sindacali e le Regioni Basilicata e Puglia.

Si tratta di un passaggio importante, che va nella direzione di costruire un confronto strutturato e continuo tra tutte le parti interessate.

Il primo incontro del tavolo è previsto per il prossimo 27 maggio, mentre nella giornata odierna si terrà a Bari un incontro interregionale tra Basilicata e Puglia, a conferma della volontà di affrontare la vertenza in modo unitario e coordinato.

Lobiettivo deve essere quello di garantire la continuità produttiva e solide prospettive industriali e occupazionali per una realtà storica del settore del mobile imbottito, che rappresenta un pilastro dellidentità industriale del Mezzogiorno.

È necessario mettere al centro il sistema produttivo locale, salvaguardare i livelli occupazionali e rafforzare la competitività di un comparto strategico per i nostri territori.