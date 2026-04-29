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La voce della Politica
|Vertenza Natuzzi, Marrese: ''Vicinanza ai lavoratori e impegno per tutela occupazionale e rilancio industriale''
29/04/2026
|Esprimo piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi, profondamente preoccupati per le recenti comunicazioni aziendali che prospettano cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.
Siamo al fianco delle maestranze in un momento di forte incertezza e riteniamo fondamentale che ogni scelta sul futuro dellazienda avvenga nella massima trasparenza e con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.
La tutela delloccupazione e del tessuto produttivo resta una priorità assoluta.
E positiva lattivazione di un tavolo permanente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per accompagnare il percorso di rilancio del Gruppo Natuzzi, che coinvolge la proprietà, le organizzazioni sindacali e le Regioni Basilicata e Puglia.
Si tratta di un passaggio importante, che va nella direzione di costruire un confronto strutturato e continuo tra tutte le parti interessate.
Il primo incontro del tavolo è previsto per il prossimo 27 maggio, mentre nella giornata odierna si terrà a Bari un incontro interregionale tra Basilicata e Puglia, a conferma della volontà di affrontare la vertenza in modo unitario e coordinato.
Lobiettivo deve essere quello di garantire la continuità produttiva e solide prospettive industriali e occupazionali per una realtà storica del settore del mobile imbottito, che rappresenta un pilastro dellidentità industriale del Mezzogiorno.
È necessario mettere al centro il sistema produttivo locale, salvaguardare i livelli occupazionali e rafforzare la competitività di un comparto strategico per i nostri territori.
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archivio
|La Voce della Politica
|29/04/2026 - Bardi illustra la manovra in Consiglio regionale
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha illustrato oggi in Consiglio regionale il Bilancio di previsione 2026-2028. La manovra finanziaria si attesta complessivamente intorno ai 4,37 miliardi di euro e punta a garantire la tenuta del sistema economico lucano i...-->continua
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|29/04/2026 - Potenza, Via Ondina Valla nel degrado: lavori fantasma e silenzio dellAmministrazione
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|29/04/2026 - OPROL: ''DOP, IGP e BIO unico argine alla svalutazione dellolio. I premi stimolo, ma serve educare il consumatore''
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|29/04/2026 - Avigliano. Il Comitato: scaduto lultimatum, 234 firme ignorate sul caso scuola di Possidente
È scaduto l'ultimatum di dieci giorni che un gruppo di cittadini, supportato da ben 234 firme, aveva rivolto al Sindaco per ottenere un incontro urgente in merito alla gestione della nuova scuola di Possidente e al futuro dei servizi scolastici nel territorio....-->continua
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|29/04/2026 - Basilicata Casa Comune: diritto alla salute, Senise fa fronte comune
Il Consiglio Comunale straordinario svoltosi oggi a Senise ha registrato unampia e consapevole partecipazione della cittadinanza, segno di una comunità vigile e determinata nella difesa dei propri diritti.
Nel corso dei lavori consiliari è emersa una...-->continua
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|29/04/2026 - Sassone: Senise perde 500mila euro, revocato il finanziamento per lex mattatoio e il centro di Protezione Civile
Con nota del 11 marzo scorso il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato la procedura di revoca al Comune di Senise del contributo di poco più di 500mila euro concesso con dgr n.311 del 2022 per lintervento di Demolizione e Ricostruzione ex Mattatoi...-->continua
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