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Vertenza Natuzzi, Marrese: ''Vicinanza ai lavoratori e impegno per tutela occupazionale e rilancio industriale''

29/04/2026

Esprimo piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi, profondamente preoccupati per le recenti comunicazioni aziendali che prospettano cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.
Siamo al fianco delle maestranze in un momento di forte incertezza e riteniamo fondamentale che ogni scelta sul futuro dellazienda avvenga nella massima trasparenza e con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.
La tutela delloccupazione e del tessuto produttivo resta una priorità assoluta.
E positiva lattivazione di un tavolo permanente presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per accompagnare il percorso di rilancio del Gruppo Natuzzi, che coinvolge la proprietà, le organizzazioni sindacali e le Regioni Basilicata e Puglia.
Si tratta di un passaggio importante, che va nella direzione di costruire un confronto strutturato e continuo tra tutte le parti interessate.
Il primo incontro del tavolo è previsto per il prossimo 27 maggio, mentre nella giornata odierna si terrà a Bari un incontro interregionale tra Basilicata e Puglia, a conferma della volontà di affrontare la vertenza in modo unitario e coordinato.
Lobiettivo deve essere quello di garantire la continuità produttiva e solide prospettive industriali e occupazionali per una realtà storica del settore del mobile imbottito, che rappresenta un pilastro dellidentità industriale del Mezzogiorno.
È necessario mettere al centro il sistema produttivo locale, salvaguardare i livelli occupazionali e rafforzare la competitività di un comparto strategico per i nostri territori.



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