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La voce della Politica
|Basilicata Casa Comune: diritto alla salute, Senise fa fronte comune
29/04/2026
|Il Consiglio Comunale straordinario svoltosi oggi a Senise ha registrato unampia e consapevole partecipazione della cittadinanza, segno di una comunità vigile e determinata nella difesa dei propri diritti.
Nel corso dei lavori consiliari è emersa una forte unità istituzionale: maggioranza e minoranza hanno condiviso e approvato allunanimità un documento comune che pone al centro la tutela e il rafforzamento del diritto alla salute nel nostro territorio.
È emersa con chiarezza una richiesta precisa e non più rinviabile: listituzione a Senise di una Casa di Comunità di tipo Hub, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Piano di indirizzo regionale per larea Senisese-Lagonegrese-Pollino, quale presidio fondamentale per garantire servizi sanitari adeguati, continuità assistenziale e pari dignità ai cittadini.
La salute non è un servizio accessorio, ma un diritto civile fondamentale. Difenderla significa tutelare la coesione sociale, lequità territoriale e la qualità della vita delle nostre comunità.
Dal confronto con i soggetti istituzionali, le associazioni, i comitati e le forze politiche del territorio è emersa inoltre lipotesi di una manifestazione popolare, aperta alla partecipazione di cittadini e forze sociali, che vedrà Basilicata Casa Comune Senise totalmente coinvolta.
Basilicata Casa Comune Senise continuerà a sostenere con determinazione questa battaglia, affinché ai cittadini non venga negato ciò che spetta loro di diritto.
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|La Voce della Politica
|29/04/2026 - Potenza, Via Ondina Valla nel degrado: lavori fantasma e silenzio dellAmministrazione
Il consigliere comunale Alfonso Nardella (Lega) denuncia la grave situazione di Via Ondina Valla, nellarea adiacente a Via Consolini e Via delle Medaglie Olimpiche, definendola lennesimo caso di mancanza di controllo e di assenza politica da parte dellAmministrazione comu...-->continua
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|29/04/2026 - Vertenza Natuzzi, Marrese: ''Vicinanza ai lavoratori e impegno per tutela occupazionale e rilancio industriale''
Esprimo piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi, profondamente preoccupati per le recenti comunicazioni aziendali che prospettano cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.
Siamo al fianco dell...-->continua
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|29/04/2026 - OPROL: ''DOP, IGP e BIO unico argine alla svalutazione dellolio. I premi stimolo, ma serve educare il consumatore''
In un mercato globale dove lanonimato del prodotto spesso penalizza leccellenza, Oprol (Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani) ribadisce la sua linea strategica: la tutela delle certificazioni DOP e IGP e BIO
la formazione di un consumatore consape...-->continua
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|29/04/2026 - Avigliano. Il Comitato: scaduto lultimatum, 234 firme ignorate sul caso scuola di Possidente
È scaduto l'ultimatum di dieci giorni che un gruppo di cittadini, supportato da ben 234 firme, aveva rivolto al Sindaco per ottenere un incontro urgente in merito alla gestione della nuova scuola di Possidente e al futuro dei servizi scolastici nel territorio....-->continua
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|29/04/2026 - Basilicata Casa Comune: diritto alla salute, Senise fa fronte comune
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|29/04/2026 - Sassone: Senise perde 500mila euro, revocato il finanziamento per lex mattatoio e il centro di Protezione Civile
Con nota del 11 marzo scorso il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato la procedura di revoca al Comune di Senise del contributo di poco più di 500mila euro concesso con dgr n.311 del 2022 per lintervento di Demolizione e Ricostruzione ex Mattatoi...-->continua
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|28/04/2026 - Futuro Nazionale: due nuovi comitati costituenti a Viggianello e Montalbano
Prosegue con decisione il radicamento territoriale di Futuro Nazionale, il movimento ispirato al generale Roberto Vannacci, con la nascita di due nuovi comitati costituenti in Basilicata: uno a Viggianello, in provincia di Potenza, e uno a Montalbano Jonico, i...-->continua
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