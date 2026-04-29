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Basilicata Casa Comune: diritto alla salute, Senise fa fronte comune

29/04/2026

Il Consiglio Comunale straordinario svoltosi oggi a Senise ha registrato unampia e consapevole partecipazione della cittadinanza, segno di una comunità vigile e determinata nella difesa dei propri diritti.

Nel corso dei lavori consiliari è emersa una forte unità istituzionale: maggioranza e minoranza hanno condiviso e approvato allunanimità un documento comune che pone al centro la tutela e il rafforzamento del diritto alla salute nel nostro territorio.

È emersa con chiarezza una richiesta precisa e non più rinviabile: listituzione a Senise di una Casa di Comunità di tipo Hub, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Piano di indirizzo regionale per larea Senisese-Lagonegrese-Pollino, quale presidio fondamentale per garantire servizi sanitari adeguati, continuità assistenziale e pari dignità ai cittadini.

La salute non è un servizio accessorio, ma un diritto civile fondamentale. Difenderla significa tutelare la coesione sociale, lequità territoriale e la qualità della vita delle nostre comunità.

Dal confronto con i soggetti istituzionali, le associazioni, i comitati e le forze politiche del territorio è emersa inoltre lipotesi di una manifestazione popolare, aperta alla partecipazione di cittadini e forze sociali, che vedrà Basilicata Casa Comune Senise totalmente coinvolta.

Basilicata Casa Comune Senise continuerà a sostenere con determinazione questa battaglia, affinché ai cittadini non venga negato ciò che spetta loro di diritto.



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