Con nota del 11 marzo scorso il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato la procedura di revoca al Comune di Senise del contributo di poco più di 500mila euro concesso con dgr n.311 del 2022 per lintervento di Demolizione e Ricostruzione ex Mattatoio alla loc. Mercato per funzioni di Protezione Civile e centro culturale. E una vicenda di grave disattenzione dellAmministrazione Comunale di Senise che fa perdere un finanziamento importante per dotare il centro di una struttura altrettanto importante con la doppia funzione di attività e servizio di Protezione Civile e culturale. Così il consigliere comunale di FI Dott. Nicola Sassone sottolineando che l'Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza della Regione Basilicata ha inviato diversi solleciti a far data dal 2024 (l'ultimo risale ad agosto 2025) per ottenere dal Comune la conferma formale dell'utilizzo delle risorse assegnate. La struttura che si trova all'ingresso del paese e per anni è stata utilizzata come eco-isola. Il progetto definitivo originario prevedeva un importo di  2.132.441,60, ma è stato successivamente rimodulato in un primo lotto funzionale con un quadro economico di  500.000,00 per adeguarlo al finanziamento disponibile. Il contratto d'appalto per i lavori doveva essere stipulato entro il 29 agosto 2025. Il mancato rispetto di tale termine ha comportato la revoca del finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile.