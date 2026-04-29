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La voce della Politica
|Sassone: Senise perde 500mila euro, revocato il finanziamento per lex mattatoio e il centro di Protezione Civile
29/04/2026
|Con nota del 11 marzo scorso il Dipartimento della Protezione Civile ha avviato la procedura di revoca al Comune di Senise del contributo di poco più di 500mila euro concesso con dgr n.311 del 2022 per lintervento di Demolizione e Ricostruzione ex Mattatoio alla loc. Mercato per funzioni di Protezione Civile e centro culturale. E una vicenda di grave disattenzione dellAmministrazione Comunale di Senise che fa perdere un finanziamento importante per dotare il centro di una struttura altrettanto importante con la doppia funzione di attività e servizio di Protezione Civile e culturale. Così il consigliere comunale di FI Dott. Nicola Sassone sottolineando che l'Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza della Regione Basilicata ha inviato diversi solleciti a far data dal 2024 (l'ultimo risale ad agosto 2025) per ottenere dal Comune la conferma formale dell'utilizzo delle risorse assegnate. La struttura che si trova all'ingresso del paese e per anni è stata utilizzata come eco-isola. Il progetto definitivo originario prevedeva un importo di 2.132.441,60, ma è stato successivamente rimodulato in un primo lotto funzionale con un quadro economico di 500.000,00 per adeguarlo al finanziamento disponibile. Il contratto d'appalto per i lavori doveva essere stipulato entro il 29 agosto 2025. Il mancato rispetto di tale termine ha comportato la revoca del finanziamento da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
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|La Voce della Politica
|29/04/2026 - Potenza, Via Ondina Valla nel degrado: lavori fantasma e silenzio dellAmministrazione
Il consigliere comunale Alfonso Nardella (Lega) denuncia la grave situazione di Via Ondina Valla, nellarea adiacente a Via Consolini e Via delle Medaglie Olimpiche, definendola lennesimo caso di mancanza di controllo e di assenza politica da parte dellAmministrazione comu...-->continua
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|29/04/2026 - Vertenza Natuzzi, Marrese: ''Vicinanza ai lavoratori e impegno per tutela occupazionale e rilancio industriale''
Esprimo piena vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori del Gruppo Natuzzi, profondamente preoccupati per le recenti comunicazioni aziendali che prospettano cessioni, vendite di stabilimenti e possibili delocalizzazioni.
Siamo al fianco dell...-->continua
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|29/04/2026 - OPROL: ''DOP, IGP e BIO unico argine alla svalutazione dellolio. I premi stimolo, ma serve educare il consumatore''
In un mercato globale dove lanonimato del prodotto spesso penalizza leccellenza, Oprol (Organizzazione Produttori Olivicoli Lucani) ribadisce la sua linea strategica: la tutela delle certificazioni DOP e IGP e BIO
la formazione di un consumatore consape...-->continua
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|29/04/2026 - Avigliano. Il Comitato: scaduto lultimatum, 234 firme ignorate sul caso scuola di Possidente
È scaduto l'ultimatum di dieci giorni che un gruppo di cittadini, supportato da ben 234 firme, aveva rivolto al Sindaco per ottenere un incontro urgente in merito alla gestione della nuova scuola di Possidente e al futuro dei servizi scolastici nel territorio....-->continua
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|29/04/2026 - Basilicata Casa Comune: diritto alla salute, Senise fa fronte comune
Il Consiglio Comunale straordinario svoltosi oggi a Senise ha registrato unampia e consapevole partecipazione della cittadinanza, segno di una comunità vigile e determinata nella difesa dei propri diritti.
Nel corso dei lavori consiliari è emersa una...-->continua
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|29/04/2026 - Sassone: Senise perde 500mila euro, revocato il finanziamento per lex mattatoio e il centro di Protezione Civile
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|28/04/2026 - Futuro Nazionale: due nuovi comitati costituenti a Viggianello e Montalbano
Prosegue con decisione il radicamento territoriale di Futuro Nazionale, il movimento ispirato al generale Roberto Vannacci, con la nascita di due nuovi comitati costituenti in Basilicata: uno a Viggianello, in provincia di Potenza, e uno a Montalbano Jonico, i...-->continua
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