Prosegue con decisione il radicamento territoriale di Futuro Nazionale, il movimento ispirato al generale Roberto Vannacci, con la nascita di due nuovi comitati costituenti in Basilicata: uno a Viggianello, in provincia di Potenza, e uno a Montalbano Jonico, in provincia di Matera.

A Viggianello, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, prende forma un presidio strategico per larea sud della regione. Il referente è Antonio Vincenzo Propato (nella foto con Vannacci), giovane Guardia Giurata con un lungo percorso nella destra politica.

Futuro Nazionale  dichiara Propato  rappresenta oggi lunica destra autentica, pura e identitaria, che non si vergogna di ciò che è, ma anzi ne va fiera. Abbiamo scelto di aderire alla fase costituente del movimento perché crediamo nei nostri valori, nelle nostre radici e soprattutto nel nostro futuro. La nascita del comitato segna un passo politico chiaro e strutturato: vogliamo promuovere sicurezza, tradizione e identità, contrastando ogni tentativo di omologazione culturale.



Parallelamente, nasce anche il comitato costituente di Montalbano Jonico, in provincia di Matera, con referente Antonio Domenico Perciante, a conferma di una crescita organizzata e capillare che coinvolge entrambe le province lucane.



A sottolineare limportanza di questo doppio avvio è Giulio Curatella, tra i principali promotori del movimento in Basilicata: Non si tratta di iniziative isolate, ma di un disegno preciso: costruire una presenza forte, radicata e credibile su tutto il territorio regionale. Viggianello e Montalbano Jonico rappresentano due tasselli fondamentali di una rete in continua espansione. La Basilicata risponde, si organizza e si mette in marcia. Altri comitati sono già in fase di costituzione e vedranno la luce nelle prossime settimane. Questo è solo linizio.



I nuovi comitati si inseriscono in un percorso più ampio di crescita politica e organizzativa, con lobiettivo di dare voce ai cittadini, rafforzare il legame con il territorio e costruire una proposta alternativa fondata su sicurezza, identità e sovranità.



È ufficialmente aperto il tesseramento per aderire a Futuro Nazionale e partecipare attivamente alla fase costituente del movimento in Basilicata.