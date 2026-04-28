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La voce della Politica
|Francavilla in Sinni: apertura campagna elettorale lista Comunità Futura
28/04/2026
|Si è aperta, con un vero e proprio bagno di folla presso lAgriturismo LAgrifoglio, la campagna elettorale della lista Comunità Futura che si propone per la guida di Francavilla in Sinni con il candidato sindaco Avv. Pasquale Ciancia. Allincontro ha partecipato, tra gli altri, lAssessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo.
Nel corso della serata e attraverso i vari interventi dei candidati e dellAssessore, sono emerse le notevoli criticità delle aree rurali, acuitesi negli ultimi cinque anni, dalla viabilità in alcuni casi fatiscente alla carenza di servizi, tutti elementi che, in caso di vittoria, saranno attenzionati dalla nuova amministrazione comunale e dal sindaco futuro Pasquale Ciancia, di concerto con le numerose azioni messe in campo dalla Regione Basilicata per il tramite dellAssessore Cupparo.
Le aree rurali non sono la periferia del nostro Comune hanno ribadito tutti i relatori - ma il suo cuore pulsante, ascoltare chi vive e lavora qui è fondamentale per una gestione del territorio che non dimentichi e non lasci indietro nessuno.
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archivio
|La Voce della Politica
|28/04/2026 - Pisticci, un nuovo modello di accoglienza per il turismo internazionale
LEducational Tour di Pisticci si è concluso con successo, confermando linteresse crescente dei mercati internazionali verso il territorio. Il viaggio è iniziato a Masseria Macchia, dove i buyer provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi europei sono stati accol...-->continua
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|28/04/2026 - Francavilla in Sinni: apertura campagna elettorale lista Comunità Futura
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|28/04/2026 - Italia Viva Lauria presenta i propri candidati nella lista Lauria al Centro
Il direttivo di Italia Viva Lauria annuncia con soddisfazione la partecipazione alla lista civica Lauria al Centro, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Rossino, presentando tre profili che rappresentano competenza, impegno e radicamento nel ter...-->continua
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|28/04/2026 - Tunnel di Pazzano, Pepe: ''finalmente ci siamo''
Un passo decisivo che sblocca liter burocratico di uninfrastruttura attesa da anni. Lassessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, annuncia con soddisfazione unimportante evoluzione riguardante il progetto del Tunnel di Pazzano, inseri...-->continua
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|28/04/2026 - Forestali, Flai Cgil Basilicata: "Dalla Regione Basilicata solo rinvii sullaumento delle giornate''
"Lultimo tavolo tecnico sulla forestazione lo scorso 17 aprile si è chiuso come tutti gli altri: tanti impegni, zero atti concreti. La Regione Basilicata continua a non decidere sullaumento delle giornate a tutte le platee dei forestali lucani. I lavoratori ...-->continua
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|28/04/2026 - Inaugurato il Centro Servizi di Potenza
LAssessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina allinaugurazione della Stazione di Posta Centro Servizi di Potenza, nel quartiere Malvaccaro, realizzata nellambito del Progetto Stazioni ...-->continua
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|28/04/2026 - Rete degli studenti: la destra regionale vuole impedire il voto sui vitalizi
Negli ultimi giorni, nel Consiglio regionale della Basilicata si è consumata lennesima pagina vergognosa per la storia istituzionale della Regione.
Infatti durante la discussione della proposta di legge riguardante gli istituti referendari e gli strumenti...-->continua
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