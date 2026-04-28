-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Francavilla in Sinni: apertura campagna elettorale lista Comunità Futura

28/04/2026

Si è aperta, con un vero e proprio bagno di folla presso lAgriturismo LAgrifoglio, la campagna elettorale della lista Comunità Futura che si propone per la guida di Francavilla in Sinni con il candidato sindaco Avv. Pasquale Ciancia. Allincontro ha partecipato, tra gli altri, lAssessore Regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo.

Nel corso della serata e attraverso i vari interventi dei candidati e dellAssessore, sono emerse le notevoli criticità delle aree rurali, acuitesi negli ultimi cinque anni, dalla viabilità in alcuni casi fatiscente alla carenza di servizi, tutti elementi che, in caso di vittoria, saranno attenzionati dalla nuova amministrazione comunale e dal sindaco futuro Pasquale Ciancia, di concerto con le numerose azioni messe in campo dalla Regione Basilicata per il tramite dellAssessore Cupparo.

Le aree rurali non sono la periferia del nostro Comune  hanno ribadito tutti i relatori - ma il suo cuore pulsante, ascoltare chi vive e lavora qui è fondamentale per una gestione del territorio che non dimentichi e non lasci indietro nessuno.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
28/04/2026 - Pisticci, un nuovo modello di accoglienza per il turismo internazionale

LEducational Tour di Pisticci si è concluso con successo, confermando linteresse crescente dei mercati internazionali verso il territorio. Il viaggio è iniziato a Masseria Macchia, dove i buyer provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e altri Paesi europei sono stati accol...-->continua
28/04/2026 - Francavilla in Sinni: apertura campagna elettorale lista Comunità Futura

Si è aperta, con un vero e proprio bagno di folla presso lAgriturismo LAgrifoglio, la campagna elettorale della lista Comunità Futura che si propone per la guida di Francavilla in Sinni con il candidato sindaco Avv. Pasquale Ciancia. Allincontro ha partecip...-->continua
28/04/2026 - Italia Viva Lauria presenta i propri candidati nella lista Lauria al Centro

Il direttivo di Italia Viva Lauria annuncia con soddisfazione la partecipazione alla lista civica Lauria al Centro, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Rossino, presentando tre profili che rappresentano competenza, impegno e radicamento nel ter...-->continua
28/04/2026 - Tunnel di Pazzano, Pepe: ''finalmente ci siamo''

Un passo decisivo che sblocca liter burocratico di uninfrastruttura attesa da anni. Lassessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, annuncia con soddisfazione unimportante evoluzione riguardante il progetto del Tunnel di Pazzano, inseri...-->continua
28/04/2026 - Forestali, Flai Cgil Basilicata: "Dalla Regione Basilicata solo rinvii sullaumento delle giornate''

"Lultimo tavolo tecnico sulla forestazione lo scorso 17 aprile si è chiuso come tutti gli altri: tanti impegni, zero atti concreti. La Regione Basilicata continua a non decidere sullaumento delle giornate a tutte le platee dei forestali lucani. I lavoratori ...-->continua
28/04/2026 - Inaugurato il Centro Servizi di Potenza

LAssessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina allinaugurazione della Stazione di Posta  Centro Servizi di Potenza, nel quartiere Malvaccaro, realizzata nellambito del Progetto Stazioni ...-->continua
28/04/2026 - Rete degli studenti: la destra regionale vuole impedire il voto sui vitalizi

Negli ultimi giorni, nel Consiglio regionale della Basilicata si è consumata lennesima pagina vergognosa per la storia istituzionale della Regione.
Infatti durante la discussione della proposta di legge riguardante gli istituti referendari e gli strumenti...-->continua



















Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo