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La voce della Politica
|Forestali, Flai Cgil Basilicata: "Dalla Regione Basilicata solo rinvii sullaumento delle giornate''
28/04/2026
|"Lultimo tavolo tecnico sulla forestazione lo scorso 17 aprile si è chiuso come tutti gli altri: tanti impegni, zero atti concreti. La Regione Basilicata continua a non decidere sullaumento delle giornate a tutte le platee dei forestali lucani. I lavoratori sono stanchi di essere presi in giro. La stagione partirà a breve, le lavoratrici e i lavoratori hanno bisogno di certezze su reddito e lavoro. Invece dagli uffici regionali arrivano solo rinvii e silenzi". Lo afferma il segretario generale della Flai Cgil Basilicata, Vincenzo Pellegrino.
"I lavoratori - prosegue - non possono più aspettare i comodi della politica. Se entro pochi giorni la Giunta regionale non approverà atti concreti sullaumento delle giornate lavorative a tutte le platee, avvieremo lo stato di agitazione e la mobilitazione. Non escludiamo presidi sotto il Palazzo della Regione Basilicata e il blocco dei cantieri. Governare significa decidere. Temporeggiare - conclude - significa danneggiare circa 4.000 lavoratori e mettere a rischio prevenzione incendi e manutenzione del territorio. Basta tavoli inutili. Ora servono le delibere o sarà lotta".
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archivio
|La Voce della Politica
|28/04/2026 - Tunnel di Pazzano, Pepe: ''finalmente ci siamo''
Un passo decisivo che sblocca liter burocratico di uninfrastruttura attesa da anni. Lassessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, annuncia con soddisfazione unimportante evoluzione riguardante il progetto del Tunnel di Pazzano, inserito nel più ampi...-->continua
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|28/04/2026 - Forestali, Flai Cgil Basilicata: "Dalla Regione Basilicata solo rinvii sullaumento delle giornate''
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|28/04/2026 - Inaugurato il Centro Servizi di Potenza
LAssessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina allinaugurazione della Stazione di Posta Centro Servizi di Potenza, nel quartiere Malvaccaro, realizzata nellambito del Progetto Stazioni ...-->continua
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|28/04/2026 - Rete degli studenti: la destra regionale vuole impedire il voto sui vitalizi
Negli ultimi giorni, nel Consiglio regionale della Basilicata si è consumata lennesima pagina vergognosa per la storia istituzionale della Regione.
Infatti durante la discussione della proposta di legge riguardante gli istituti referendari e gli strumenti...-->continua
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|28/04/2026 - Bolognetti: De Filippo scelta giusta per SantArcangelo
Leggo lelenco dei candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative che si terranno il 24 e il 25 maggio 2026 e tra essi cè un nome che, a mio avviso e al di là di colori e appartenenze, meriterebbe assoluta fiducia da parte degli elettori: Vit...-->continua
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|28/04/2026 - Erp, donne vittime di violenza, Lacorazza deposita emendamenti
Raccogliendo la sollecitazione della Commissione parità e pari opportunità tra uomo e donna (CRPO) della Regione, abbiamo inteso affiancare e rafforzare le politiche per la casa per le donne vittime di violenza. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio r...-->continua
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|28/04/2026 - Maltempo, conclusa la mappatura dei danni. Giordano: ''La Regione trasferisca i fondi''
Si è conclusa in queste ore la mappatura dei danni causati dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la rete viaria provinciale. A seguito della definizione del quadro esigenziale, pari a circa 20 milioni, lAmministrazione ha trasmesso alla Regione Basi...-->continua
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