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La voce della Politica

Bolognetti: De Filippo scelta giusta per SantArcangelo

28/04/2026

Leggo lelenco dei candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative che si terranno il 24 e il 25 maggio 2026 e tra essi cè un nome che, a mio avviso e al di là di colori e appartenenze, meriterebbe assoluta fiducia da parte degli elettori: Vito De Filippo.
Non voglio certo sminuire gli altri candidati, ma credo che Vito per esperienza e spessore umano, politico e culturale sarebbe luomo giusto al posto giusto.
Conosco Vito De Filippo da oltre 30 anni e lo ritengo un interlocutore leale, che tra laltro, come fa da molto tempo, è anche tra gli iscritti a Radicali Lucani.
La sua esperienza e il suo percorso umano e politico non potranno che rappresentare una marcia in più per governare la comunità di SantArcangelo; per governare un Comune in tempi in cui assumersi questa responsabilità significa di certo compiere un atto di coraggio.
Vito ha condiviso con me e con Radicali Lucani battaglie importanti, quali quella della costituzione del Comitato Pro Montagnardi in Basilicata. Questo per non dire che da Presidente della Giunta regionale ebbe ad inviare il gonfalone della Regione in occasione di alcune marce per la giustizia e il rispetto del dettato costituzionale, sostenute in Basilicata dallAssociazione di cui mi onoro di essere segretario. Più in generale, non dimentico il comune sentire che ci ha unito in numerose battaglie sui diritti umani.
Ma se dovessi dire ancora di Vito, non dimentico il fatto che abbia accettato di confrontarsi con me su due miei libri: La peste italiana. Il caso Basilicata e Le mani del Petrolio. Furono due confronti leali, venati anche di un pizzico di ironia e autoironia, che non guasta mai. Due confronti che confermarono quel che già ritenevo di sapere: Vito è un uomo aperto al dialogo e al confronto. Aggiungerei che come me si nutre di questo.
Che dire? Ho una certezza, a SantArcangelo voterei per il compagno Vito De Filippo.
E per non dimenticarlo ricordo in primis a me stesso che uso la parola compagno rifacendomi alletimologia della stessa: «colui che mangia il pane con un altro».
Il pane che si fa metafora. Il pane della democrazia, il pane dello stato di diritto democratico, il pane della conoscenza
Il Pane di chi da sempre ha lambizione di essere un attivatore di democrazia.
Se fossimo negli Usa, potrei dire De Filippo «For Mayor of SantArcagelo!»

Di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani, già membro del Consiglio nazionale dei Club Pannella e giornalista freelance.



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