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Maltempo, conclusa la mappatura dei danni. Giordano: ''La Regione trasferisca i fondi''

28/04/2026

Si è conclusa in queste ore la mappatura dei danni causati dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la rete viaria provinciale. A seguito della definizione del quadro esigenziale, pari a circa 20 milioni, lAmministrazione ha trasmesso alla Regione Basilicata lelenco dettagliato delle arterie interessate, chiedendo limmediato trasferimento dei fondi.

Grazie al lavoro capillare dellUfficio Viabilità, è stata redatta una scheda per ogni tratto coinvolto, analizzando nel dettaglio i danni subiti e quantificando gli importi necessari per il ripristino. Gli interventi seguiranno un ordine di priorità basato su criteri oggettivi, con lobiettivo di risolvere le criticità nel minor tempo possibile.

Abbiamo lavorato senza sosta per accelerare liter, consapevoli dei disagi che le nostre comunità stanno affrontando  sottolinea il Presidente, Christian Giordano  Leffettivo avvio dei cantieri resta tuttavia subordinato alla disponibilità finanziaria. Per questo motivo, abbiamo chiesto alla Regione l'immediato trasferimento dei fondi, necessario per intervenire con rapidità e ripristinare la sicurezza stradale. La Provincia è, inoltre, pronta a partire anche con altri interventi già inseriti nella programmazione. Qualora la Regione mettesse a disposizione i fondi FSC e i fondi PO Val DAgri, saremmo in grado di cantierizzare tempestivamente anche quelle opere.



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