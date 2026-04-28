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La voce della Politica
|Maltempo, conclusa la mappatura dei danni. Giordano: ''La Regione trasferisca i fondi''
28/04/2026
|Si è conclusa in queste ore la mappatura dei danni causati dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la rete viaria provinciale. A seguito della definizione del quadro esigenziale, pari a circa 20 milioni, lAmministrazione ha trasmesso alla Regione Basilicata lelenco dettagliato delle arterie interessate, chiedendo limmediato trasferimento dei fondi.
Grazie al lavoro capillare dellUfficio Viabilità, è stata redatta una scheda per ogni tratto coinvolto, analizzando nel dettaglio i danni subiti e quantificando gli importi necessari per il ripristino. Gli interventi seguiranno un ordine di priorità basato su criteri oggettivi, con lobiettivo di risolvere le criticità nel minor tempo possibile.
Abbiamo lavorato senza sosta per accelerare liter, consapevoli dei disagi che le nostre comunità stanno affrontando sottolinea il Presidente, Christian Giordano Leffettivo avvio dei cantieri resta tuttavia subordinato alla disponibilità finanziaria. Per questo motivo, abbiamo chiesto alla Regione l'immediato trasferimento dei fondi, necessario per intervenire con rapidità e ripristinare la sicurezza stradale. La Provincia è, inoltre, pronta a partire anche con altri interventi già inseriti nella programmazione. Qualora la Regione mettesse a disposizione i fondi FSC e i fondi PO Val DAgri, saremmo in grado di cantierizzare tempestivamente anche quelle opere.
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archivio
|La Voce della Politica
|28/04/2026 - Tunnel di Pazzano, Pepe: ''finalmente ci siamo''
Un passo decisivo che sblocca liter burocratico di uninfrastruttura attesa da anni. Lassessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Pasquale Pepe, annuncia con soddisfazione unimportante evoluzione riguardante il progetto del Tunnel di Pazzano, inserito nel più ampi...-->continua
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|28/04/2026 - Forestali, Flai Cgil Basilicata: "Dalla Regione Basilicata solo rinvii sullaumento delle giornate''
"Lultimo tavolo tecnico sulla forestazione lo scorso 17 aprile si è chiuso come tutti gli altri: tanti impegni, zero atti concreti. La Regione Basilicata continua a non decidere sullaumento delle giornate a tutte le platee dei forestali lucani. I lavoratori ...-->continua
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|28/04/2026 - Inaugurato il Centro Servizi di Potenza
LAssessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha partecipato questa mattina allinaugurazione della Stazione di Posta Centro Servizi di Potenza, nel quartiere Malvaccaro, realizzata nellambito del Progetto Stazioni ...-->continua
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|28/04/2026 - Rete degli studenti: la destra regionale vuole impedire il voto sui vitalizi
Negli ultimi giorni, nel Consiglio regionale della Basilicata si è consumata lennesima pagina vergognosa per la storia istituzionale della Regione.
Infatti durante la discussione della proposta di legge riguardante gli istituti referendari e gli strumenti...-->continua
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|28/04/2026 - Bolognetti: De Filippo scelta giusta per SantArcangelo
Leggo lelenco dei candidati alla carica di sindaco per le elezioni amministrative che si terranno il 24 e il 25 maggio 2026 e tra essi cè un nome che, a mio avviso e al di là di colori e appartenenze, meriterebbe assoluta fiducia da parte degli elettori: Vit...-->continua
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|28/04/2026 - Erp, donne vittime di violenza, Lacorazza deposita emendamenti
Raccogliendo la sollecitazione della Commissione parità e pari opportunità tra uomo e donna (CRPO) della Regione, abbiamo inteso affiancare e rafforzare le politiche per la casa per le donne vittime di violenza. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio r...-->continua
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|28/04/2026 - Maltempo, conclusa la mappatura dei danni. Giordano: ''La Regione trasferisca i fondi''
Si è conclusa in queste ore la mappatura dei danni causati dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la rete viaria provinciale. A seguito della definizione del quadro esigenziale, pari a circa 20 milioni, lAmministrazione ha trasmesso alla Regione Basi...-->continua
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