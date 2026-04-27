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La voce della Politica
|Latronico: Crob e valore della nostra ricerca
27/04/2026
|Lingresso dellIrccs Crob nella Rete Europea dei centri oncologici di eccellenza (EU Network of CCC) conferma il valore internazionale della nostra ricerca scientifica. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, commenta il prestigioso riconoscimento ottenuto dal polo oncologico di Rionero in Vulture. Il Crob è stato ammesso come membro nellInterim Network Assembly (INA) della rete europea dei Comprehensive Cancer Centres.
Essere parte del cuore della collaborazione europea sottolinea lassessore Latronico significa che i cittadini lucani possono contare su una struttura connessa con i migliori poli oncologici europei. È fondamentale sottolineare come la ricerca di alta qualità possa e debba partire dalla Basilicata. È la prova che investire nelle professionalità e nelle strutture del nostro territorio permette di trasformare il Mezzogiorno in un centro di propositivo per la salute e la ricerca.
Ladesione alla rete INA, supportata dal Programma EU4Health, consentirà al Crob di partecipare attivamente a sperimentazioni cliniche transfrontaliere e di influenzare le politiche sanitarie europee.
Condividere conoscenze e strumenti clinici con altri 163 partner in 31 Paesi conclude lassessore alla Salute permetterà di elevare ulteriormente la qualità delle cure offerte nel nostro territorio, ridurre le disuguaglianze e contribuirà a portare linnovazione scientifica direttamente al letto del paziente.
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|27/04/2026 - Latronico: Crob e valore della nostra ricerca
Lingresso dellIrccs Crob nella Rete Europea dei centri oncologici di eccellenza (EU Network of CCC) conferma il valore internazionale della nostra ricerca scientifica. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, ...-->continua
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|27/04/2026 - M5S, liste d'attesa: 'Latronico annuncia ma non spiega'
Il comunicato diffuso dallassessore Latronico a seguito del tavolo di monitoraggio sulle liste dattesa ambulatoriali al 31 marzo 2026 solleva più interrogativi di quanti ne risolva. Al di là della retorica del sistema in piena attività e della crescita de...-->continua
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|27/04/2026 - Basilicata protagonista della cooperazione: accordo con la Contea del Kenya
La Camera ItalAfrica accoglie con grande soddisfazione la firma dellAccordo Strategico Internazionale avvenuta oggi a Moliterno, presso la sede del Gruppo Cestari, tra rappresentanti istituzionali e imprenditoriali italiani e la delegazione ufficiale della Co...-->continua
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|27/04/2026 - Giovani e politica: ultimo appuntamento il 30 aprile con Dario Nardella
La rassegna Giovani e Politici, una serie di incontri che vedono i ragazzi confrontarsi con deputati, senatori e politici di fama nazionale, è arrivata al suo ultimo appuntamento. Giovedì 30 aprile, alle 18, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernett...-->continua
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|27/04/2026 - Fp Cgil: allarme Comuni lucani sotto organico
Riduzione degli organici e cambiamenti nella tipologia contrattuale. È questa la situazione del personale nei Comuni della Basilicata che emerge dagli ultimi dati disponibili. Nel 2024 i dipendenti comunali in Basilicata sono pari a 2.647 unità, a cui si aggiu...-->continua
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|27/04/2026 - Senise: domani consiglio comunale straordinario su sanità
E' stato convocato in via durgenza il Consiglio comunale a Senise per il 28 aprile 2026 alle ore 17.30, con eventuale seconda convocazione alle 18.30, presso la ex sala consiliare Falcone e Borsellino nel complesso monumentale di San Francesco.
La sedut...-->continua
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|27/04/2026 - 8 maggio sciopero lavoratori Miccolis trasporto pubblico locale città di Potenza
La Filt Cgil, unitamente alle altre sigle sindacali di categoria, ha proclamato per l'8 maggio lo sciopero di 4 ore dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda di trasporto pubblico urbano Miccolis nella città di Potenza.
Lo sciopero si è reso ne...-->continua
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