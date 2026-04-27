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Latronico: Crob e valore della nostra ricerca

27/04/2026

Lingresso dellIrccs Crob nella Rete Europea dei centri oncologici di eccellenza (EU Network of CCC) conferma il valore internazionale della nostra ricerca scientifica. Con queste parole lassessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr, Cosimo Latronico, commenta il prestigioso riconoscimento ottenuto dal polo oncologico di Rionero in Vulture. Il Crob è stato ammesso come membro nellInterim Network Assembly (INA) della rete europea dei Comprehensive Cancer Centres.

Essere parte del cuore della collaborazione europea  sottolinea lassessore Latronico  significa che i cittadini lucani possono contare su una struttura connessa con i migliori poli oncologici europei. È fondamentale sottolineare come la ricerca di alta qualità possa e debba partire dalla Basilicata. È la prova che investire nelle professionalità e nelle strutture del nostro territorio permette di trasformare il Mezzogiorno in un centro di propositivo per la salute e la ricerca.

Ladesione alla rete INA, supportata dal Programma EU4Health, consentirà al Crob di partecipare attivamente a sperimentazioni cliniche transfrontaliere e di influenzare le politiche sanitarie europee.

Condividere conoscenze e strumenti clinici con altri 163 partner in 31 Paesi  conclude lassessore alla Salute  permetterà di elevare ulteriormente la qualità delle cure offerte nel nostro territorio, ridurre le disuguaglianze e contribuirà a portare linnovazione scientifica direttamente al letto del paziente.









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