La Camera ItalAfrica accoglie con grande soddisfazione la firma dellAccordo Strategico Internazionale avvenuta oggi a Moliterno, presso la sede del Gruppo Cestari, tra rappresentanti istituzionali e imprenditoriali italiani e la delegazione ufficiale della Contea keniota del fiume Thana, guidata dal Governatore Prof. Dhadho Gaddae Godhana. Lintesa rappresenta un passo concreto nel rafforzamento della cooperazione tra Italia e Kenya, in linea con le direttrici del Piano Mattei, e conferma il ruolo della Basilicata come piattaforma strategica nel Mediterraneo per lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili.



Ricadute occupazionali e industriali

Tra i principali risultati attesi:



la creazione di circa 100 nuovi posti di lavoro qualificati e ad alto contenuto innovativo;

la realizzazione, tra Val dAgri e area del Melfese, di uno stabilimento per la produzione di tecnologie avanzate per le energie rinnovabili, con una previsione iniziale di circa 300 nuovi occupati.

Il nuovo impianto, sviluppato in partnership internazionale con investitori provenienti da Stati Uniti e Cina, sarà dedicato alla produzione di sistemi ad alta tecnologia per il settore fotovoltaico, inclusi innovativi tracker solari capaci di incrementare la produzione energetica fino al 30%.



Una visione strategica di lungo periodo

Liniziativa si inserisce nel progetto Sud Polo Magnetico, promosso da oltre ventanni dal Gruppo Cestari, che punta a riposizionare il Mezzogiorno e la Basilicata come hub euromediterraneo di sviluppo, in sinergia con i Paesi africani.



La Camera ItalAfrica sottolinea come questo approccio favorisca un modello di crescita condivisa, basato su:



investimenti in energia, agritech e infrastrutture verdi;

sviluppo di progetti legati ai crediti di carbonio certificati;

cooperazione nei settori agricolo, sanitario e formativo;

iniziative no profit a forte impatto sociale.

Cooperazione e sviluppo sostenibile

Laccordo definisce un quadro operativo finalizzato a:



identificare e realizzare progetti di sviluppo sostenibile;

attrarre capitali pubblici e privati;

promuovere occupazione e crescita inclusiva;

migliorare le condizioni di vita attraverso infrastrutture verdi e innovazione.

La delegazione keniota ha inoltre visitato un impianto fotovoltaico di nuova generazione in fase di completamento, esempio concreto delle tecnologie che saranno oggetto di trasferimento e sviluppo nei progetti futuri. una tecnologia che permette ai pannelli fotovoltaici di seguire il movimento del sole durante le ore di luce e che consente una performance di produzione maggiore del 30% rispetto ai pannelli fotovoltaici sinora realizzati



Le testimonianze



Alfredo Cestari  da imprenditore radicato in Basilicata caparbio testimone delle potenzialità della regione - ha sottolineato le ricadute per la Basilicata ed ha riferito che si sta valutando dove localizzare lo stabilimento che sarà realizzato in partnership con soci provenienti da Usa e Cina ma a controllo del Gruppo italiano in attuazione dei programmi della Zes unica Sud. Una fabbrica che produrrà attrezzature per implementare parchi fotovoltaici anche in Kenya e in Africa. Laccordo siglato a Moliterno spazia da progetti e investimenti privati nei settori energia, Agritech e Carbon Credits, agricoltura, sanità, formazione a progetti no profit. Giovanni Cestari, console Onorario della Repubblica Democratica del Congo, ha illustrato gli aspetti riferiti alle nostre imprese che avvieranno programmi in Kenya in attuazione delle linee strategiche del Piano Mattei. Per la presidente della Onlus Mondo Solidale Rita Valentini, da oltre 20 anni presente in Paesi Africani, la cooperazione solidale è parte integrante del Piano Mattei. Trascorrendo in Kenya lunghi periodi la nostra Associazione -ha detto - è entrata in contatto con realtà rurali di povertà estrema e forte disagio. Impossibile non restare avviluppati nella tela intessuta da malattie e fame, soprattutto, quando ad esserne vittime sono i bambini. Ha iniziato con interventi personali, sostegno alimentare agli orfanotrofi con cui era a contatto, supporto soprattutto ai minori con gravissime malformazioni fisiche. Negli anni il raggio di azione si è ampliato, costringendola a prendere atto che singolarmente avrebbe avuto troppe limitazioni. Anche Angela Cestari ha sottolineato il valore sociale dei progetti no profit. Per le aziende, il ricorso a crediti di carbonio di qualità inoltre  sottolinea ancora Angela Cestari - rappresenta un elemento sempre più strategico dal punto di vista reputazionale e commerciale, quando inserito allinterno di una traiettoria credibile di riduzione delle emissioni. Le imprese che dimostrano impegni climatici credibili risultano più attrattive per investitori e partner, più competitive nellaccesso a gare e bandi e capaci di rafforzare la fiducia dei consumatori, sempre più attenti alla coerenza tra dichiarazioni e azioni ambientali. Sul piano operativo, lintegrazione di crediti certificati allinterno della strategia climatica aziendale contribuisce a strutturare una governance più solida. Il governatore della Contea Thana, Dhadho Gaddae Godhana, ha espresso soddisfazione per la conclusione della missione. Torniamo in Kenya  ha detto  con una spinta in più a rafforzare la cooperazione italo-kenyota. La Contea intende promuovere e agevolare programmi di investimento per progetti di sviluppo innovativi, inclusivi e sostenibili in vari settori di sua competenza, in linea con le priorità nazionali e gli obiettivi climatici internazionali. La Contea copre un'area territoriale significativa del Kenya all'interno della quale saranno individuati i terreni idonei per l'attuazione di progetti prioritari. I progetti proposti devono essere sostenibili dal punto di vista ambientale, socialmente inclusivi e potenzialmente idonei a ottenere crediti di carbonio certificati a livello internazionale. Sappiamo di poter contare  ha detto  su solidi ed affidabili partner e sul sostegno del Governo Italiano.



Il valore della cooperazione internazionale

La Camera ItalAfrica evidenzia il valore strategico della collaborazione con i Paesi africani, non solo in termini economici ma anche sociali, con particolare attenzione alla formazione, alla sostenibilità ambientale e alla riduzione delle disuguaglianze.



In questo contesto, il ricorso a crediti di carbonio certificati e ladozione di strategie climatiche credibili rappresentano leve fondamentali per rafforzare la competitività delle imprese e attrarre investimenti.



Continuità con precedenti missioni

Laccordo odierno si inserisce in un percorso già avviato di relazioni internazionali promosse dalla Camera ItalAfrica e dal Gruppo Cestari. In particolare, si richiama la precedente missione ItalAfrica  Gruppo Cestari in Kenya, che ha posto le basi per lattuale rafforzamento del partenariato e per lindividuazione di opportunità concrete di investimento e cooperazione.



Prospettive future

La Camera ItalAfrica conferma il proprio impegno nel facilitare il dialogo tra istituzioni, imprese e territori, promuovendo iniziative capaci di generare sviluppo sostenibile, occupazione qualificata e integrazione economica tra Italia, Africa e partner internazionali.



Laccordo siglato a Moliterno rappresenta un modello replicabile di cooperazione virtuosa, in cui innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e crescita sociale convergono in una visione condivisa di futuro.



