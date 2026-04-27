Il consigliere comunale di Pietrapertosa, Vincenzo Vigna, ha ufficializzato la propria adesione a Progetto civico Italia , realtà politica in espansione che punta a valorizzare la partecipazione degli amministratori locali e a rafforzare il radicamento nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

Lingresso di Vigna rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del movimento nelle aree interne lucane, dove Progetto Civico Italia sta costruendo una rete di amministratori impegnati su temi centrali come lo sviluppo sostenibile, il miglioramento dei servizi e il contrasto allo spopolamento, fenomeno che negli ultimi anni ha inciso profondamente sullequilibrio demografico e sociale di molti centri della Basilicata.



A commentare ladesione è il coordinatore provinciale di Potenza, Samuele Grippa, che afferma: «Larrivo di Vincenzo Vigna arricchisce il nostro percorso civico. Il suo impegno e la sua esperienza amministrativa rappresentano un valore aggiunto per il progetto e per la nostra visione di politica concreta e vicina ai territori».



Soddisfazione anche da parte della coordinatrice regionale, Federica DAndrea, che aggiunge: «Il nostro movimento continua a crescere grazie alladesione di amministratori seri e motivati. Vigna porta con sé competenza e radicamento, elementi fondamentali per rafforzare la nostra presenza nei comuni lucani e affrontare sfide cruciali come quella dello spopolamento».