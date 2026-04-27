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La voce della Politica
|Vigna, consigliere di Pietrapertosa, aderisce al Progetto Civico Italia''
27/04/2026
|Il consigliere comunale di Pietrapertosa, Vincenzo Vigna, ha ufficializzato la propria adesione a Progetto civico Italia , realtà politica in espansione che punta a valorizzare la partecipazione degli amministratori locali e a rafforzare il radicamento nei piccoli comuni del Mezzogiorno.
Lingresso di Vigna rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del movimento nelle aree interne lucane, dove Progetto Civico Italia sta costruendo una rete di amministratori impegnati su temi centrali come lo sviluppo sostenibile, il miglioramento dei servizi e il contrasto allo spopolamento, fenomeno che negli ultimi anni ha inciso profondamente sullequilibrio demografico e sociale di molti centri della Basilicata.
A commentare ladesione è il coordinatore provinciale di Potenza, Samuele Grippa, che afferma: «Larrivo di Vincenzo Vigna arricchisce il nostro percorso civico. Il suo impegno e la sua esperienza amministrativa rappresentano un valore aggiunto per il progetto e per la nostra visione di politica concreta e vicina ai territori».
Soddisfazione anche da parte della coordinatrice regionale, Federica DAndrea, che aggiunge: «Il nostro movimento continua a crescere grazie alladesione di amministratori seri e motivati. Vigna porta con sé competenza e radicamento, elementi fondamentali per rafforzare la nostra presenza nei comuni lucani e affrontare sfide cruciali come quella dello spopolamento».
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|La Voce della Politica
|27/04/2026 - Giovani e politica: ultimo appuntamento il 30 aprile con Dario Nardella
La rassegna Giovani e Politici, una serie di incontri che vedono i ragazzi confrontarsi con deputati, senatori e politici di fama nazionale, è arrivata al suo ultimo appuntamento. Giovedì 30 aprile, alle 18, da Ohana, in via del Martin Pescatore 4, Infernetto (Roma), sarà ...-->continua
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|27/04/2026 - Fp Cgil: allarme Comuni lucani sotto organico
Riduzione degli organici e cambiamenti nella tipologia contrattuale. È questa la situazione del personale nei Comuni della Basilicata che emerge dagli ultimi dati disponibili. Nel 2024 i dipendenti comunali in Basilicata sono pari a 2.647 unità, a cui si aggiu...-->continua
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|27/04/2026 - Senise: domani consiglio comunale straordinario su sanità
E' stato convocato in via durgenza il Consiglio comunale a Senise per il 28 aprile 2026 alle ore 17.30, con eventuale seconda convocazione alle 18.30, presso la ex sala consiliare Falcone e Borsellino nel complesso monumentale di San Francesco.
La sedut...-->continua
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|27/04/2026 - 8 maggio sciopero lavoratori Miccolis trasporto pubblico locale città di Potenza
La Filt Cgil, unitamente alle altre sigle sindacali di categoria, ha proclamato per l'8 maggio lo sciopero di 4 ore dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda di trasporto pubblico urbano Miccolis nella città di Potenza.
Lo sciopero si è reso ne...-->continua
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|27/04/2026 - Vigna, consigliere di Pietrapertosa, aderisce al Progetto Civico Italia''
Il consigliere comunale di Pietrapertosa, Vincenzo Vigna, ha ufficializzato la propria adesione a Progetto civico Italia , realtà politica in espansione che punta a valorizzare la partecipazione degli amministratori locali e a rafforzare il radicamento nei pic...-->continua
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|27/04/2026 - Fragola della Basilicata IGP,Cicala: Certificazione e tutela rafforzano filiera
«La Fragola della Basilicata IGP è uno degli esempi più concreti di come qualità, organizzazione della filiera e visione strategica possano trasformarsi in sviluppo reale per il territorio. La certificazione non è soltanto un riconoscimento: è una leva di tute...-->continua
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|26/04/2026 - Flai Cgil Basilicata e Matera: Giustizia per Paul Neeraj, rafforzare i controlli contro lo sfruttamento''
Flai Cgil Basilicata e Matera: "Giustizia per Paul Neeraj, il bracciante morto a Salerno. Servono più controlli anche in Basilicata e nelle sue aree a rischio, come il Matapontino e il Vulture Melfese"
"La morte di Paul Neeraj, bracciante di 36 anni,...-->continua
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