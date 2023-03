Petizione a sostegno di Bolognetti, per il diritto alla conoscenza e contro la censura di Youtube

Tra i firmatari: Giulio Cainarca (direttore di Radio Libertà), Livio Valvano (direttore de L’Avanti), l’editore Giuseppe Postiglione, il dr. Giuseppe Rossi, il prof. Sergio Tanzarella, Luigi De Magistris e il medico Isde Ferdinando Laghi, il dr. Pietro Luigi Garavelli (primario di malattie infettive), Paolo Biagio Cipolla (docente universitario Disum), Nicola Melfi (direttore di Radio Senise Centrale) e Antonio Albanese (direttore di Agcnews), i giornalisti Pasquale Doria, Enrico Marotta, Patrizia Corgnati, Antonino D’Anna, Paolo Sinisgalli, Nico Baratta, Graziella Giangiulio e Fabio Frabetti, gli avvocati Alessandro Singetta e Angelo Bianco, il sociologo Sergio Mantile e i medici Giuseppe Murgo, Linda Pelosi, Giuseppe Di Sario, Mara Bozzarelli.



Dichiarazione di Maurizio Bolognetti, segretario di Radicali Lucani e giornalista freelance

Nel ringraziare i 160 firmatari che in poche ore hanno sottoscritto la petizione allegata, mi limito ad affermare che dovremmo attentamente riflettere su quanto scritto da Luigi Curini, il 22 marzo, sulle pagine di Italia Oggi: “La censura è passata dal silenziare ciò che è falso ad una modalità che si focalizza sulla narrazione politica da sostenere a spese dei fatti. Con una postilla forse ancor più allarmante: su tutto questo è sceso un silenzio imbarazzante da parte dei media. Un silenzio che fa altrettanto paura. E forse questo il mondo che si vorrebbe? O il condizionale qua è già troppo ottimista?”.

Cosa aggiungere? Il manganello di regime si abbatte ormai costantemente contro chi sostiene tesi eterodosse ed è colpevole di voler far conoscere fatti che negano narrazioni ufficiali indiscutibili. Già, eterodosse. Ma rispetto a quale ortodossia?



Al Presidente dell’ODG Basilicata, Mario Restaino

Al Presidente Assostampa Basilicata, Angelo Oliveto

Al Presidente Nazionale ODG, Carlo Bartoli

Al Presidente Nazionale Fnsi, Vittorio di Trapani



Per due volte, in poco più di dieci giorni, Youtube ha rimosso rubriche curate dal giornalista Maurizio Bolognetti.

Sul canale Youtube del giornalista, dove sono archiviati circa 2000 video, ora pende quindi la spada di Damocle della cancellazione.

Facendo nostre le parole dello stesso Bolognetti ci chiediamo e chiediamo se sia possibile “accettare che sia rimessa alla decisione di potenti multinazionali scegliere cosa possa essere ascoltato e cosa debba essere rimosso, fino ad arrivare alla Damnatio memoriae”.

A sedere sul banco degli imputati non dovrebbe esserci un giornalista e un politico che svolge la sua attività con senso di responsabilità, ma i vari Facebook e Google con le loro pratiche, ottimamente descritte nel libro di Shoshana Zuboff, “Il capitalismo della sorveglianza”.

Ciò detto e premesso, ritenendo la decisione di Youtube lunare, censoria e finalizzata ad impedire ai cittadini la possibilità di conoscere per deliberare, oltre che lesiva della libertà di opinione e di pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione, in qualità di cittadini chiediamo al Presidente dell’ODG Basilicata e a chi in Basilicata rappresenta la Federazione Nazionale della Stampa, nonché agli organi nazionali delle citate associazioni di far sentire la propria voce in relazione a un vergognoso atto di censura e di esprimersi in merito al fatto che Youtube vesta contemporaneamente i panni di giudice, Pm, giuria e boia, al fine di scongiurare la cancellazione del suddetto canale.







Noi Sottoscritti:



