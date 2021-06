Questa mattina il segretario del circolo Pd di Melfi ha trovato la sede della sezione intitolata ad Antonio Luongo violata con danni e scritte.

Non sappiamo cosa ci sia dietro questo atto vandalico, starà agli inquirenti accertare i fatti, ma possiamo assicurare che non ci fermeremo, che continueremo nel nostro impegno politico.

Non saranno gli atti vandalici a piegare lo spirito e la determinazione dei democratici lucani. Un abbraccio al segretario Michele D’Adamo del circolo di Melfi, Comune che quest’autunno andrà al voto, da parte del Partito Democratico della Basilicata.



Gianni Dal Moro

Commissario Regionale

Pd Basilicata