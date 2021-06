La situazione della viabilità delle aree periferiche della città continua ad essere sconcertante. In particolar modo, a seguito dello smottamento che si è verificato sul tratto di collegamento tra via Sant'Oronzo e c/da Rossellino, i cittadini continuano a segnalare importanti disagi per la circolazione.

A distanza di mesi, purtroppo, nessun intervento di stabilizzazione/contenimento della frana risulta effettuato. Come se non bastasse i cittadini lamentano una mancanza di ascolto e di impegno dell’amministrazione comunale almeno nel programmare una soluzione volta quantomeno a tamponare i disagi dei cittadini con degli interventi di natura provvisoria.

Tutto ciò testimonia ancora una volta la scarsa attenzione dell’amministrazione al rispetto del diritto ad una mobilità in sicurezza per tutti i cittadini (contrade ed aree periferiche incluse), tanto che i cittadini di Rossellino dopo le numerose segnalazioni fatte stanno pensando di agire in autonomia non avendo avuto nessuna risposta dall’assessore alla viabilità.

Attraverso l'interpellanza urgente che ho presentato a sostegno delle innumerevoli segnalazioni che mi giungono quotidianamente, pretendo un intervento immediato dell'amministrazione e degli uffici tecnici della Viabilità al fine di cominciare a risolvere strutturalmente il problema.

Al fine di sollecitare l’amministrazione ad intervenire per scongiurare situazioni di pericolo e disagio per gli utenti, e per evitare che si verifichino ulteriori cedimenti a causa del tardivo intervento, con ulteriore aumento del costo d’intervento, il sottoscritto consigliere comunale ha chiesto:



• all’assessore alla viabilità di effettuare un sopralluogo congiunto con gli uffici competenti al fine di valutare le azioni e gli interventi da programmare;



• all’amministrazione comunale di intervenire per sanare i danni strutturali che interessano la pavimentazione, della segnaletica e della circolazione al fine di ridurre il disagio per i cittadini residenti.



Tutti i Potentini hanno eguale diritto a poter percorrere delle strade sicure.



Ing. Rocco Pergola –Consigliere Comunale