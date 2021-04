In una lettera inviata al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, ha riportato all’attenzione del rappresentante del governo nazionale “due grandi temi che affliggono in questo momento la Basilicata”. In primis, le incertezze relative “al futuro dello stabilimento Stellantis, nell’area industriale di Melfi, che scuotono gli animi - ha evidenziato l’esponente della giunta lucana - delle nostre comunità”. “Sempre nell’area industriale di San Nicola di Melfi - ha proseguito l’assessore Merra - c’è la situazione del polo logistico ex Auchan, dove 126 lavoratori sono in attesa di una soluzione ai loro problemi occupazionali e chiedono di essere salvaguardati, come è già successo ad altri colleghi impiegati negli stabilimenti dello stesso polo nel resto del Paese. Sono certa - ha concluso - che il ministro saprà cogliere l’importanza di tali questioni che sottopongo nuovamente alla sua attenzione”.