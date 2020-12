Il Sindaco di Banzi Pasquale Caffio ha inviato una lettera al Sottosegretario presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Senatore Salvatore Margiotta , al Presidente della regione Basilicata Vito Bardi e al Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino per una richiesta di finanziamento .

Lo comunica in una nota il Comune di Banzi.

Il Sindaco Caffio chiede un finanziamento che consentirebbe la realizzazione del collegamento veloce Basentana - Bradanica fermo da anni a causa di un lungo contenzioso amministrativo che comprende il primo stralcio delle circumvallazioni di Banzi e Palazzo San Gervasio , opera finanziata dalla Regione Basilicata con il PO FESR 2000/2007 per un importo di euro 9.500.00 e il secondo stralcio per il cui completamento è necessario un ulteriore finanziamento di circa 9 milioni di euro.

L’opera scrive Caffio assumerebbe un’importante valenza sul sistema viario regionale , consentirebbe di aggirare il centro abitato del comune di Banzi oltre a rendere piu’ rapido il collegamento verso Palazzo San Gervasio e la SS Bradanica e quindi verso l’area industriale di Melfi e la stessa autostrada.

I soldi necessari potrebbero rinvenire dalla programmazione dei fondi di cui al Next Generation Eu, ancora non programmati dal Governo Nazionale.

Opere infrastrutturali conclude il Sindaco Caffio che rappresenterebbero un segnale importante per la riqualificazione del sistema viario della nostra provincia nonché la possibilità concreta di scrivere oggi il futuro delle nostre giovani generazioni.