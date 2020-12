Il Partito Democratico di Base Riformista di Sant’Arcangelo, attraverso un pensiero scritto e riportato in questo articolo, ricordano l’ex senatrice Lidia Menapace. “La chiamavano “la cattolica dissidente” perché lottò contro il maschilismo e le disuguaglianze, fu senatrice e prima donna eletta nel consiglio provinciale di Bolzano.In quella stessa legislatura fu anche la prima donna a entrare nella giunta provinciale, come assessora effettiva agli Affari sociali e la Sanità, ad un passo dall'essere eletta Presidente della Commissione Difesa del Senato. Un curriculum di tutto rispetto quindi oltre che, a rappresentare per la Storia d’Italia quella inarrestabile Partigiana e pacifistalume di speranza per i diritti umani e della donna nel mondo. Morta due giorni fa all’età di 96 anni, fu esponente della Fuci giovanile e nel 1968 abbandonò definitivamente la Democrazia Cristiana con una famosa lettera di dimissioni dal Partito per poi aderire successivamente all’ala più di Sinistra. L’anno successivo fece parte del gruppo fondatore de il manifesto con Rossana Rossanda e altri importanti esponenti della sinistra di governo. Menapace si era laureata in lettere all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, aveva ottenuto presso lo stesso ateneo l’incarico di lettrice di Lingua italiana e metodologia degli studi letterari. Incarico che non le fu mai più rinnovato. Oggi, anche Il Partito Democratico di Base Riformista di Sant’Arcangelo vuole ricordare a due giorni dalla sua scomparsa questa figura emblematica della politica Italiana, non solo resterà simbolo della Resistenza maschile e femminile e di continuo incoraggiamento durante gli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale ma si immedesima pienamente in quei valori preziosi di libertà e coraggio diventandone punto di riferimento per le generazioni future”. (Raffaele Fanelli Referente del Sen. Margiotta in Val d’Agri)



