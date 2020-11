"E' stato presentato dal Commissario Maurizio Castro il progetto ITALCOMP che interessa i due siti, uno ex Embraco di Chieri (Torino) e l'altro ACC di Mel (Belluno), e prevede investimenti per un totale di 56 milioni di euro tra cui 18 su Chieri e 38 su Mel".

Così il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, al termine dell'incontro, al quale ha partecipato insieme alla Segretaria Regionale Silvia Marchetti, al Segretario Provinciale Ciro Marino e al coordinatore Roberto Brognano. Vertice convocato dal Mise e svolto alla presenza del sottosegretario Alessandra Todde, Invitalia, l'assessore al Lavoro della Regione Veneto, Elena Donazzan, l'assessore al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino, e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali.

“I due siti, che entreranno a far parte di una newco, rappresenterebbero un grande polo per la produzione di compressori a livello europeo che diventerebbe un polo di eccellenza per la realizzazione di compressori per elettrodomestici, motori elettrici e per lavatrici. Dunque, per l’Ugl Metalmeccanici – conclude il Segretario Nazionale, Spera - c'e' assoluto bisogno di iniziare al più presto e fare in modo che tutto vada a buon fine".