Si registra anche oggi una grande adesione delle Lavoratrici e dei Lavoratori metalmeccanici delle aree industriali di Potenza e Tito allo sciopero di due ore indetto dalle OO.SS. FIM FIOM UILM di Basilicata per la riapertura della trattativa, interrotta da Federmeccanica, per il rinnovo del contratto nazionale.

Allo sciopero si è registrata una adesione molto alta e durante le assemblee si è manifestata l’urgenza delle Lavoratrici e dei Lavoratori ad avere un CCNL che redistribuisca gli utili prodotti e che rafforzi i diritti.

Il contratto dei metalmeccanici interessa un milione e mezzo di persone che hanno bisogno di veder riconosciuto adeguatamente il loro lavoro e non, come pensa federmeccanica, di continuare a restare fermi al palo come è successo negli ultimi anni.

L’attacco dei padroni al CCNL nasconde la volontà di sradicare la contrattazione dai luoghi di lavoro e di continuare a mortificare il salario ed il potere di acquisto delle Lavoratrici e dei Lavoratori riversando sulle loro spalle tutto il peso delle crisi.

I metalmeccanici difenderanno la loro piattaforma rivendicativa democraticamente votata e si opporranno a chi, utilizzando anche l’alibi perfetto della pandemia, cerca di imporre un modello che esclude chi la ricchezza la produce.

I metalmeccanici non si fermeranno continueranno a lottare per il mantenimento del contratto nazionale che garantisce salario, occupazione e diritti.

5 novembre sciopero di 4 ore a un anno esatto dell’apertura del negoziato.



Segreterie regionali Basilicata FIM FIOM UILM