Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto questa mattina il nuovo direttore regionale dell’Inps di Basilicata, Roberto Bafundi.



In clima cordiale e disteso, Bardi e Bafundi hanno discusso di come rafforzare le sinergie tra le istituzioni per il territorio. Entrambi hanno manifestato la piena disponibilità a lavorare proficuamente, in particolare nel perdurare dell’emergenza Covid, per velocizzare i tempi e snellire le procedure di erogazione degli ammortizzatori sociali e di tutte le misure a favore delle fasce più fragili della popolazione e del tessuto industriale.