Sono 2296 i candidati, su 2635 partecipanti, ammessi a sostenere le prove dei concorsi all’Arpab. “Si tratta di laureati e diplomati, tutti – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - con un profilo molto alto che denota l’elevato livello di preparazione dei nostri giovani”.



“Nei giorni scorsi – ha ricordato l’assessore - l’Arpab ha approvato l’elenco degli ammessi e degli esclusi e adesso sta lavorando a pieno ritmo sulle procedure concorsuali. A metà settembre potrebbero già partire i primi concorsi per alcune figure di diplomati e per i laureati in fisica e informatica e le preselezioni per tutte le altre. Con l’assunzione di 80 nuove unità non soltanto colmeremo le ataviche carenze di organico, ma con il reclutamento di tecnici altamente specializzati concluderemo il percorso iniziato con la riforma dell’Arpab. Abbiamo puntato su un modello di Agenzia meno burocratica e più efficiente. Ora mettiamo l’Arpab in condizione di intervenire in modo più efficace e tempestivo sui temi della prevenzione e del controllo ambientale, fortemente sentiti dai cittadini lucani”.



“Nel contempo – aggiunge Rosa – abbiamo avviato la stagione dei concorsi pubblici per creare nuove opportunità di lavoro e realizzare il turn over nella Pubblica amministrazione.



Ci siamo spesi con il presidente Bardi e con tutti gli uffici per giungere a questo risultato nel più breve tempo possibile. I nostri ragazzi hanno preparazione, qualità e voglia di mettersi in gioco. Dalla nostra, c’è l’impegno a lavorare perché possano rimanere in Basilicata e non cercare altrove occasioni di realizzazione personale, garantendo identiche possibilità a tutti ma nella trasparenza e nella meritocrazia”.