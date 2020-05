“Sarebbe giusto adottare la sospensione del pagamento del bollo auto anche in Basilicata”. A sostenerlo il consigliere regionale di Basilicata positiva Piergiorgio Quarto. “Tante sono già le Regioni in Italia che in un contesto di crisi economica originata dalle disposizioni dell’emergenza sanitaria di Covid 19 – continua Quarto - hanno deciso di sospendere il versamento della tassa automobilistica regionale in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il tutto ovviamente senza applicazione di interessi e sanzioni. I sostanziali benefici introdotti dalla normativa regionale dovranno essere applicati per un periodo determinato. Sarà poi cura della Regione stabilire una successiva scadenza. In Sicilia ad esempio si è sospeso tutto fino al 30 novembre, una misura molto estesa temporalmente per aiutare non solo i singoli cittadini ma anche le aziende in difficoltà in questo momento di forte emergenza. Spetta ora anche alla Regione Basilicata - conclude Quarto - adottare una iniziativa di uguale portata, anche i cittadini lucani meritano di essere aiutati e sostenuti in questo momento difficile per tutti”.