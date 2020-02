Un curriculum eccellente, che a quanto pare è destinato a riempirsi di cariche ed onorificenze, quello della giovane Anna Maria Scalise.

Proprio in Basilicata ricopre ed ha rivestito anche in passato cariche importanti tra cui Commissario del Comitato Regionale Croce Rossa Italiana per tre anni, docente a contratto presso l’Università degli Studi della Basilicata in Storia medievale e Storia della Chiesa, docente di Diritto internazionale Umanitario per la Protezione dei Beni Culturali nelle Scuole Militari ed Accademie nominata a soli 36 anni Cavaliere della Repubblica per essersi distinta in azioni umanitarie, in ambito sociale e nella prima emergenza migranti in Basilicata gestendo il campo di prima accoglienza sotto l’egida del Ministero dell’Interno. Attualmente è Vicepresidente Nazionale della Società Italiana Protezione Beni Culturali, docente di Lettere presso un Istituto di Scuola Secondaria di Potenza e Sindaco del Comune di Ruoti.

Ed è grazie al suo temperamento, al suo coraggio ed al grande senso di responsabilità con cui esercita egregiamente il ruolo di Primo Cittadino che ieri 5 Febbraio, con una nota il Presidente dell’Anci Basilicata, Salvatore Adduce, ha annunciato la nomina per Anna Maria Scalise a Rappresentante dell’Anci Basilicata in seno alla Commissione Anci Nazionale per le Politiche di Montagna.

“Anna Maria Scalise, una delle giovani Sindache della nostra regione, ha dimostrato capacità amministrative, forza e creatività, caratteristiche comuni a tante giovani amministratrice lucane che servono in modo disinteressato la comunità” -ha dichiarato il Presidente Anci Basilicata Adduce -“In una situazione particolarmente difficile all’inizio del suo mandato, ha affermato il valore dell’autonomia del Sindaco non facendosi condizionare da alcuno” – ha terminato Salvatore Adduce augurandole di poter continuare ad affermare i suoi valori anche con questa nuova e meritata carica.

“Ringrazio il Presidente dell'Anci regionale Basilicata Salvatore Adduce e la Coordinatrice regionale ANCI piccoli comuni Felicetta Lorenzo, che hanno posto la loro fiducia in me proponendomi nella Consulta nazionale Anci per le politiche della montagna per i piccoli comuni”- ha dichiarato con emozione Anna Maria Scalise- “Una nomina che mi onora profondamente, e mi impegna a rispondere con i fatti alla fiducia accordatami. Sono certa che unitamente ai miei colleghi Sindaci, troveremo gli strumenti che consentiranno di vivere e saper vivere bene nelle aree montane e interne” – continuazione Sindaco di Ruoti – “Grazie anche a tutti i Sindaci lucani per l’incoraggiamento e per il supporto che sono certa non mi faranno mancare” -ha concluso Scalise.