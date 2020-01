Ho appena saputo della tragedia avvenuta oggi pomeriggio lungo la strada Basentana all'altezza di Vaglio di Basilicata. Quella che doveva essere una domenica di festa si è trasformata in un dramma. Non so a cosa possano servire le parole in questi casi (a trovarle) ma come comunità non possiamo che condannare quanto accaduto in maniera ferma e decisa. Siamo tutti tifosi di qualcosa, che sia un partito o movimento politico o che sia una squadra di calcio ma questi sono episodi che con lo sport non hanno nulla a che vedere. La violenza non deve mai essere valvola di sfogo in qualsivoglia contesto. Ognuno di noi, nel suo quotidiano, al lavoro, con gli amici, sull’autobus, può e deve fare la propria parte per contrastare questi fenomeni di violenza.

La mia vicinanza e il mio pensiero vanno ai familiari della vittima.



Sen. Arnaldo Lomuti



Vicepresidente gruppo parlamentare M5S Senato