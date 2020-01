18/01/2020 - Le Sardine Lucane scendono nuovamente in piazza Potenza

La manifestazione che si terrà oggi, 18 gennaio, a Potenza, in Piazza Sedile, dalle ore 18,30, sarà una manifestazione propositiva, ricca di temi e di contenuti, di musica e di colori.

Non sarà una manifestazione contro qualcuno, ma sarà una manifestazione...-->continua