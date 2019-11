Non c'era alcun bisogno di uno ‘spot’ - il filmato con il mio sostegno alla ‘candidatura Metapontino’ per il Capodanno Rai 2020 – sarà invece la Rai a trasmettere gli spot su tutta la Basilicata turistica, perché nella mia dichiarazione di sabato scorso l'avevo già detto e riconfermato. Dispiace, piuttosto, che i sindaci del Metapontino abbiano lasciato cadere il mio invito a tenere alto il livello del confronto che merita prima di tutto il rispetto dovuto da chi rappresenta le istituzioni sul nostro territorio”.



È quanto afferma l’assessore regionale alle Attività produttive Francesco Cupparo.



“Come sanno gli stessi sindaci – aggiunge -, avrei voluto partecipare ieri al loro incontro proprio per testimoniare la convinta volontà della Giunta regionale che il dialogo e il dibattito sono essenziali per non confondere i cittadini ed allargare la sfiducia nelle istituzioni. Purtroppo, la concomitanza con l'iniziativa sul mini-credito prima e la seduta importante del Consiglio regionale dopo, mi hanno impedito di essere presente a Pisticci. Ma una cosa che non possiamo tollerare, perché palesemente falsa, è l'accusa che ci viene rivolta secondo la quale in questi primi mesi di attività la Giunta avrebbe ignorato il Metapontino e le sue istanze. Ci sono atti, oltre che iniziative, riunioni, documenti che coinvolgono tutti i Dipartimenti e gli assessori, ciascuno per la propria competenza, che dimostrano l'esatto contrario”.



“Continuo a ritenere – afferma ancora Cupparo - che sia un atteggiamento profondamente sbagliato e dannoso quello dei sindaci che danno una ‘pagella’ alla Giunta solo ed esclusivamente sulla base del fatto che il Capodanno Rai 2020 si terrà a Potenza. E sono stati gli stessi sindaci a riconoscere che le questioni quali aviosuperficie di Pisticci, l’erosione costiera, le infrastrutture e il Piano dei lidi, ecc, sono ‘fermi da trent’anni’, vale a dire prima che si insediasse la Giunta Bardi. Quanto alla pista Mattei è il caso di ricordare ai sindaci che siamo impegnati a recuperare il tempo perduto che riguarda la nuova gara di gestione solo annunciata da un anno e mezzo, superare le numerose inadempienze e verificare tutte le condizioni perché si possa riaprire il più rapidamente possibile ai voli”.



“Lo ‘sfogo’ dei sindaci, evidentemente, si riferisce a quanto avrebbero potuto fare con una diversa interlocuzione con le precedenti Giunte e non hanno fatto. Nonostante tutto – conclude Cupparo -, almeno noi vogliamo far prevalere la ragionevolezza e il confronto”.