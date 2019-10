Ad annunciarlo, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, che si dice “soddisfatto di un provvedimento a tutela del territorio, dell’ambiente e del nostro sistema paesaggistico”

Nell’ambito di un procedimento nazionale di Valutazione di impatto ambientale (Via), la giunta regionale ha espresso “il parere sfavorevole” nei confronti di un progetto per la realizzazione di un “impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di connessione, costituito da 16 aerogeneratori con potenza complessiva di 88.20 Megawatt, nei comuni di Castelgrande, Muro Lucano, Rapone e San Fele, e che avrebbe interessato “aree a qualità ambientale intrinseca alta e moderatamente alta”. A darne notizia, l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa, che si è detto “soddisfatto di un provvedimento a tutela del territorio, dell’ambiente e del nostro sistema paesaggistico. La decisione dell’esecutivo Bardi - ha spiegato - è arrivata in seguito alle criticità emerse dall’istruttoria di Via dell’Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, in base alla quale l’intervento risulta in contrasto con la normativa regionale di settore e non può escludere impatti significativi negativi a carico dell’ambiente. La strada che intendiamo continuare a percorrere - ha detto ancora l’assessore- è quella del rispetto delle normative in vigore. Stiamo lavorando per accelerare l’iter che ci porterà all’approvazione del Piano paesaggistico, che è l’unico strumento che consentirà di tutelare il nostro territorio, priorità del programma politico del Presidente Bardi”.