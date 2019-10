La riunione straordinaria del Consiglio regionale di questa mattina è stata sciolta per mancanza del numero legale mentre era in corso l’iscrizione di una mozione proposta da Polese e sottoscritta dai consiglieri Cifarelli, Braia, Pittella, Trerotola e Acito con la quale si ... -->continua

“Grazie al ministro per la sensibilità che dimostra nei confronti del sistema regionale. Ci associamo alle sollecitazioni e alle proposte formulate dal Presidente della Conferenza, alle quali cogliamo l'occasione per aggiungere una sollecitazione più generale ... -->continua

E’ alle battute finali la trattativa tra Total e Regione per l’avvio della produzione a Tempa Rossa. Nell’attesa che si formalizzino gli intenti verbali raggiunti, attraverso la predisposizione di specifici atti formali, il vicepresidente della Regione Basilic... -->continua

Il Senatore Pasquale Pepe (Lega) andrà in visita istituzionale all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera lunedì 21 ottobre, dalle ore 9:00, per vedere alcuni reparti e per ascoltare la dirigenza, il personale e i cittadini. “Come promesso – dice Pepe –... -->continua