A Trivigno, Terranova del Pollino, Forenza ed Accettura l’assessore Fanelli illustrerà l’iniziativa per l’avvio di attività extra-agricole nelle aree rurali della Basilicata, che riguarda 66 Comuni con meno di 2 mila abitanti

Contrastare il progressivo spopolamento delle aree interne, sostenendo l’avvio di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree rurali della Basilicata in grado di garantire nuova vitalità nei 66 Comuni lucani con meno di 2.000 abitanti: è l’obiettivo del bando denominato “Sottomisura 6.2 - Aiuto all'avviamento di attività non agricole in aree rurali” ed attivato recentemente dalla Regione Basilicata nell’ambito del PSR FEASR 2014/2020.



Questa iniziativa, finanziata con 5,6 milioni di euro, sarà presentata in una serie di incontri pubblici che avranno luogo a Trivigno (17 Ottobre 2019, presso la Sala Consiliare alle ore 17.30), Terranova del Pollino (18 Ottobre 2019, presso la Sala Consiliare alle ore 17.30), Forenza (22 Ottobre 2019, presso la Sala Consiliare alle ore 17.30) e Accettura (23 Ottobre 2019, presso la Sala Consiliare alle ore 17.30).



Gli eventi informativi vedranno la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Fanelli e dello staff dell’Ufficio Autorità di Gestione del PSR 2014/2020. “La Regione Basilicata – afferma Fanelli - intende dare visibilità e divulgare questa importante opportunità di rilancio delle aree rurali; per tale ragione il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali ha organizzato un percorso di animazione sul territorio al fine di sensibilizzare le comunità locali e trasferire le informazioni tecniche necessarie a tutti coloro che sono interessati a cogliere questa opportunità”.



Il bando prevede il riconoscimento di un sostegno pari a 40.000 euro per lo start-up e l’avvio dell’attività extra-agricola, a condizione che la partita iva sia stata aperta da non oltre 6 mesi al momento della presentazione del piano di sviluppo aziendale. Il bando è aperto ad una vasta gamma di settori, tra cui artigianato, trasporti, turismo, informazione e comunicazione, attività professionali, tecniche e scientifiche, attività artistiche, sportive e ricreative, nonché commercio e servizi alla persona.