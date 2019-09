Mario Polese sulla formazione del nuovo Governo nazionale guidato dal confermato presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Finalmente è tornata la politica, che in questa fase si è confermata arte della intelligente mediazione. In un colpo solo è stata messa in atto una manovra politico parlamentare che rimetterà in sicurezza il futuro del nostro Paese fuori dagli slogan e allo stesso tempo ci ha liberato dall'imbarazzante figura di Matteo Salvini, ormai il passato. Si è scongiurato così il perpetrarsi di quella deriva fascio - sovranista che in pochi mesi aveva già portato l'Italia a due passi dal baratro economico e democratico". Il vicepresidente del Consiglio regionale aggiunge: "Al netto delle letture rivolte al passato io credo che questo Governo rappresenti un anestetico utile oggi, per rilanciare domani un fronte comune, magari pluriarticolato, che più che alla differenze pensi al bene del nostro Paese, al Sud ed alla soluzione dei tanti problemi che affliggono la nostra generazione. Va dato atto al segretario nazionale del Partito democratico Nicola Zingaretti di essere riuscito a portare a termine un compito che alla vigilia pareva quasi impossibile e allo stesso tempo - aggiunge Polese - bisogna riconoscere a Matteo Renzi ancora una volta una grande intuizione politica. E' soprattutto grazie alla sua responsabilità che questo Governo è potuto nascere nonostante avesse tanti legittimi motivi per esprimere la propria contrarietà, ma invece da statista vero ha saputo anteporre a se stesso il bene del paese". "Per quanto riguarda la nuova squadra di Governo, saluto con grande soddisfazione la nomina di Lorenzo Guerini, coordinatore con Luca Lotti di Base Riformista, alla Difesa, uno dei dicasteri chiave di questo esecuto. Conclude Polese: "Non nascondo inoltre l'orgoglio da lucano e da potentino per le nomine di Roberto Speranza e Luciana Lamorgese, a cui porgo i miei migliori auguri, a conferma di un rinnovato protagonismo della Basilicata e dell'intero Sud a differenza di quanto è accaduto nel recente passato".







--

Mario Polese

Consigliere Regione Basilicata