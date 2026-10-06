6/10/2026 - Giornata Mondiale della Vista,screening gratuiti ad Avigliano e Matera

Screening gratuiti ad Avigliano e Matera e un richiamo alla responsabilità condivisa di cittadini, operatori sanitari e istituzioni nella tutela della salute degli occhi.



Sono state presentate questa mattina, nella Sala A del Palazzo del Consiglio Reg...-->continua