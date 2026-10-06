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|Prevenzione,salute psicologica e sicurezza digitale:il MOIGE fa tappa in Basilicata
6/10/2026
|Mercoledì 7 ottobre 2026, unica data regionale del tour formativo, il Movimento Italiano Genitori (MOIGE) con il suo Centro Mobile incontra alunni, docenti e genitori dellIIS Carlo Levi di SantArcangelo.
Liniziativa testimonia la costante attenzione dellIIS Carlo Levi nel porsi non solo come luogo di didattica, ma come vera e propria comunità educante al servizio della salute e del benessere dei giovani. Attraverso una sinergia attiva con gli esperti psicologi del MOIGE, la scuola si fa promotrice di unazione concreta e inclusiva contro i fattori di rischio in età evolutiva.
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|ALTRE NEWS
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|6/10/2026 - Uno si distrae al bivio, la Basilicata di Rocco Scotellaro
Dopo aver debuttato alle Giornate degli Autori durante l83a Mostra del Cinema di Venezia, approda in Basilicata il docufilm Uno si distrae al bivio di Alessandra Lancellotti, prodotto da Caucaso e Fedelissimi. Lopera della regista lucana torna nei luoghi che...-->continua
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|6/10/2026 - Giornata Mondiale della Vista,screening gratuiti ad Avigliano e Matera
Screening gratuiti ad Avigliano e Matera e un richiamo alla responsabilità condivisa di cittadini, operatori sanitari e istituzioni nella tutela della salute degli occhi.
Sono state presentate questa mattina, nella Sala A del Palazzo del Consiglio Reg...-->continua
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|6/10/2026 - Croce e Basilico,a San Paolo Albanese la VII ediz. tra fede e tradizioni
La festa Croce e Basilico, alla sua 7^ edizione, è una giornata che inizia, come tutti gli anni, allinsegna
della religiosità, con la celebrazione, nel rito greco-bizantino, della divina liturgia, nella Chiesa Madre di San
Paolo Albanese, intitolata...-->continua
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