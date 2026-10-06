HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Prevenzione,salute psicologica e sicurezza digitale:il MOIGE fa tappa in Basilicata

6/10/2026

Mercoledì 7 ottobre 2026, unica data regionale del tour formativo, il Movimento Italiano Genitori (MOIGE) con il suo Centro Mobile incontra alunni, docenti e genitori dellIIS Carlo Levi di SantArcangelo.
Liniziativa testimonia la costante attenzione dellIIS Carlo Levi nel porsi non solo come luogo di didattica, ma come vera e propria comunità educante al servizio della salute e del benessere dei giovani. Attraverso una sinergia attiva con gli esperti psicologi del MOIGE, la scuola si fa promotrice di unazione concreta e inclusiva contro i fattori di rischio in età evolutiva.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
6/10/2026 - Prevenzione,salute psicologica e sicurezza digitale:il MOIGE fa tappa in Basilicata

Mercoledì 7 ottobre 2026, unica data regionale del tour formativo, il Movimento Italiano Genitori (MOIGE) con il suo Centro Mobile incontra alunni, docenti e genitori dellIIS Carlo Levi di SantArcangelo.
Liniziativa testimonia la costante attenzione dellIIS Carlo ...-->continua
6/10/2026 - Uno si distrae al bivio, la Basilicata di Rocco Scotellaro

Dopo aver debuttato alle Giornate degli Autori durante l83a Mostra del Cinema di Venezia, approda in Basilicata il docufilm Uno si distrae al bivio di Alessandra Lancellotti, prodotto da Caucaso e Fedelissimi. Lopera della regista lucana torna nei luoghi che...-->continua
6/10/2026 - Giornata Mondiale della Vista,screening gratuiti ad Avigliano e Matera

Screening gratuiti ad Avigliano e Matera e un richiamo alla responsabilità condivisa di cittadini, operatori sanitari e istituzioni nella tutela della salute degli occhi.

Sono state presentate questa mattina, nella Sala A del Palazzo del Consiglio Reg...-->continua
6/10/2026 - Croce e Basilico,a San Paolo Albanese la VII ediz. tra fede e tradizioni

La festa Croce e Basilico, alla sua 7^ edizione, è una giornata che inizia, come tutti gli anni, allinsegna
della religiosità, con la celebrazione, nel rito greco-bizantino, della divina liturgia, nella Chiesa Madre di San
Paolo Albanese, intitolata...-->continua

E NEWS










WEB TV

4/10/2026 - Serie D Girone H: Martina Franca - FC Francavilla 1-0

4/10/2026 - Serie D Girone H: Martina Franca - FC Francavilla 1-0

1/10/2026 - Prima edizione premio di giornalismo ’’Mario Trufelli’’. La cerimonia nella sua Tricarico

1/10/2026 - Prima edizione premio di giornalismo ’’Mario Trufelli’’. La cerimonia nella sua Tricarico

1/10/2026 - Di Trapani su Mario Trufelli e Renato Cantore

1/10/2026 - Di Trapani su Mario Trufelli e Renato Cantore

29/09/2026 - Basilicata protagonista al Festival del Medioevo di Gubbio con Fantastico Medioevo

29/09/2026 - Basilicata protagonista al Festival del Medioevo di Gubbio con Fantastico Medioevo

29/09/2026 - Alto Bradano, 50 milioni per lirrigazione, Pepe: al via i lavori del Distretto G

29/09/2026 - Alto Bradano, 50 milioni per lirrigazione, Pepe: al via i lavori del Distretto G



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo