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Uno si distrae al bivio, la Basilicata di Rocco Scotellaro

6/10/2026

Dopo aver debuttato alle Giornate degli Autori durante l83a Mostra del Cinema di Venezia, approda in Basilicata il docufilm Uno si distrae al bivio di Alessandra Lancellotti, prodotto da Caucaso e Fedelissimi. Lopera della regista lucana torna nei luoghi che ne hanno ispirato il racconto con tre appuntamenti nellambito di Meet Us at Cinema, il programma promosso dalla Lucana Film Commission per sostenere le sale cinematografiche lucane, riavvicinare il pubblico e favorire lincontro con autori e protagonisti: il 7 ottobre alle ore 19.30 al cinema auditorium di Accettura, l8 ottobre alle 20.30 al cineteatro Obadiah di Oppido Lucano e il 9 ottobre alle 19.30 al cinema Iris di Lagonegro. Dopo le proiezioni la regista Alessandra Lancellotti e lattrice Giorgia Palmucci incontreranno il pubblico.

Realizzato con la supervisione artistica di Enrico Masi e il montaggio di Esmeralda Calabria, il film nasce nei luoghi della Basilicata legati alla figura di Rocco Scotellaro, poeta, scrittore, sindaco e militante lucano scomparso a soli trentanni, e ne raccoglie leredità per interrogare il presente. Definito dalla regista un western contadino cantato, il film intreccia documentario, western e musical, portando i codici dellepica e del cinema western nel paesaggio rurale lucano. Al centro ci sono le aree interne del Mezzogiorno, i borghi della Riforma agraria del 1950, oggi segnati dallo spopolamento, ma anche le voci di anziani contadini e giovani agricoltori che continuano a vivere e lavorare in questi luoghi.

Il film è realizzato con il contributo della Fondazione Lucana Film Commission e della Regione Basilicata  Bando Lucana Doc, con il sostegno del MiC  Ministero della Cultura e di SIAE, nellambito del programma Per Chi Crea, e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte  Piemonte Doc Film Fund, Fondo Etico di BCC Basilicata, Comune di Tricarico e Comune di Oppido Lucano.



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