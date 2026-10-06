La festa Croce e Basilico, alla sua 7^ edizione, è una giornata che inizia, come tutti gli anni, allinsegna

della religiosità, con la celebrazione, nel rito greco-bizantino, della divina liturgia, nella Chiesa Madre di San

Paolo Albanese, intitolata alla Esaltazione della Santa Croce. Prosegue con visite guidate al patrimonio

socioculturale e antropologico arbëresh, con un approccio alla conoscenza del mandorlo, risorsa della

diversità agroalimentare locale, con la rimessa in gara del vecchio gioco picullit, della lippa, molto presente

nelle sfide delle passate generazioni giovanili. Segue, poi, con racconto per immagini e parole e una visione

di paesaggi, volti e trasformazioni della Basilicata, la presentazione del libro Basilicata, in ogni verso di

Ottavio Chiaradia.

La festa si conclude al suono tradizionale della zampogna.

La giornata sarà vissuta attraverso un itinerario di visita del patrimonio naturale e culturale del paese.

«La sacra liturgia greco-bizantina, la lingua parlata, laljbërisht, le donne centenarie, ancora vestite nei loro

tradizionali abiti arbëreshë, e i luoghi suggestivi dellabitato e del territorio riempiranno  assicura il

Sindaco Mosè Antonio Troiano  di emozioni intense e di ricordi indimenticabili i cuori e le menti di quanti,

l11 ottobre, parteciperanno alla festa e visiteranno Shen Paljin, il paese arbëresh nel cuore del Parco

Nazionale del Pollino».

«Saranno emozioni  raccomanda il Sindaco  che accompagneranno quegli sguardi attenti ad una visione

organica del territorio e dellambiente protetto di San Paolo Albanese, che la giornata di festa Croce e

Basilico intende promuovere come azione integrata di conservazione, di tutela, di valorizzazione e di

fruizione della biodiversità agroalimentare e delle tradizioni religiose, socioculturali e antropologiche della

comunità arbëreshe, che vi abita».