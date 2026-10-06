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|Croce e Basilico,a San Paolo Albanese la VII ediz. tra fede e tradizioni
6/10/2026
|La festa Croce e Basilico, alla sua 7^ edizione, è una giornata che inizia, come tutti gli anni, allinsegna
della religiosità, con la celebrazione, nel rito greco-bizantino, della divina liturgia, nella Chiesa Madre di San
Paolo Albanese, intitolata alla Esaltazione della Santa Croce. Prosegue con visite guidate al patrimonio
socioculturale e antropologico arbëresh, con un approccio alla conoscenza del mandorlo, risorsa della
diversità agroalimentare locale, con la rimessa in gara del vecchio gioco picullit, della lippa, molto presente
nelle sfide delle passate generazioni giovanili. Segue, poi, con racconto per immagini e parole e una visione
di paesaggi, volti e trasformazioni della Basilicata, la presentazione del libro Basilicata, in ogni verso di
Ottavio Chiaradia.
La festa si conclude al suono tradizionale della zampogna.
La giornata sarà vissuta attraverso un itinerario di visita del patrimonio naturale e culturale del paese.
«La sacra liturgia greco-bizantina, la lingua parlata, laljbërisht, le donne centenarie, ancora vestite nei loro
tradizionali abiti arbëreshë, e i luoghi suggestivi dellabitato e del territorio riempiranno assicura il
Sindaco Mosè Antonio Troiano di emozioni intense e di ricordi indimenticabili i cuori e le menti di quanti,
l11 ottobre, parteciperanno alla festa e visiteranno Shen Paljin, il paese arbëresh nel cuore del Parco
Nazionale del Pollino».
«Saranno emozioni raccomanda il Sindaco che accompagneranno quegli sguardi attenti ad una visione
organica del territorio e dellambiente protetto di San Paolo Albanese, che la giornata di festa Croce e
Basilico intende promuovere come azione integrata di conservazione, di tutela, di valorizzazione e di
fruizione della biodiversità agroalimentare e delle tradizioni religiose, socioculturali e antropologiche della
comunità arbëreshe, che vi abita».
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