Sono oltre 300 gli interventi effettuati la scorsa estate da un migliaio di volontari del Gruppo Lucano di protezione civile impegnati nell'ambito della campagna AIB antincendio boschivo. E' uno dei dati principali resi noti nel corso di una conferenza stampa dal presidente nazionale dell'associazione che conta circa 7.000 iscritti tra Basilicata, Campania e Calabria, Pierluigi Martoccia. Un risultato importante, nonostante le difficoltà operative legate alla mancata applicazione, limitatamente agli interventi rientranti nel settore AIB, del cosiddetto articolo 39 che garantisce i diritti dei lavoratori che svolgono attività di volontariato di protezione civile in occasione di eventi di emergenza o soccorso. A Maratea  evidenzia Martoccia - abbiamo registrato importanti interventi, ma complessivamente abbiamo gestito oltre 300 interventi grazie alla sala operativa della frazione Pergola di Marsico Nuovo nel centro di monitoraggio del Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese che è stata attiva h24 e ci ha consentito di gestire al meglio le nostre squadre. Ad attendere il Gruppo Lucano importanti eventi in programma nei prossimi giorni: Quest'anno  prosegue il presidente nazionale - per la prima volta il Gruppo Lucano sarà presente al Reas, fiera internazionale di Montichiari. Avremo un nostro stand per le tre giornate dall'8 al 10 ottobre. La settimana dopo saremo a Roma in un evento che rientra nella Settimana della Protezione civile. I nostri volontari saranno impegnati in stand sulla formazione e sull'AIB, attività che viene riconosciuta come un nostro fiore all'occhiello. Presenti alla conferenza stampa, oltre a dirigenti e componenti del direttivo del Gruppo Lucano, anche Bogdan Dudu Georgian, Michele Logiurato e Antonio Dibiase, tre giovani volontari che a fine settembre sono stati impegnati in Piemonte nell'esercitazione nazionale Giovani e Futuro AIB 2026 che si è svolta tra le province di Novara e Torino. Iniziativa sostenuta dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e dal Tavolo Nazionale Giovani e che rappresenta il primo gemellaggio nazionale dedicato al confronto tra volontari Antincendio Boschivo under 35. Un'esperienza pensata per mettere insieme nuove generazioni provenienti da diverse realtà italiane, condividere tecniche, competenze ed esperienze operative e, soprattutto costruire una rete sempre più preparata ad affrontare le emergenze e la tutela del territorio.