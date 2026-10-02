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|Lauria, attiva la Risonanza Magnetica Aperta: esami più confortevoli per i pazienti
2/10/2026
|È attiva presso il Presidio Ospedaliero di Lauria la Risonanza Magnetica Aperta. A comunicarlo è lASP Basilicata, che sottolinea come lapparecchiatura sia particolarmente indicata per i pazienti che soffrono di claustrofobia. Lesame può essere svolto in un ambiente più confortevole, favorendo una maggiore tranquillità durante la procedura. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli sportelli CUP presenti sul territorio oppure contattare il numero verde CUP regionale 800.814.814.
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