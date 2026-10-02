È attiva presso il Presidio Ospedaliero di Lauria la Risonanza Magnetica Aperta. A comunicarlo è lASP Basilicata, che sottolinea come lapparecchiatura sia particolarmente indicata per i pazienti che soffrono di claustrofobia. Lesame può essere svolto in un ambiente più co... -->continua

2/10/2026 - Premio giornalistico Trufelli, Cantore rivive nel suo Premio

La cerimonia di premiazione del Premio giornalistico Mario Trufelli ha avuto al centro il lavoro di due giornalisti scrupolosi, attenti alla verità dei fatti e capaci di ascoltare prima ancora di raccontare: Mario Trufelli e Renato Cantore. Professionisti che...-->continua