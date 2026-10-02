HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Lauria, attiva la Risonanza Magnetica Aperta: esami più confortevoli per i pazienti

2/10/2026

È attiva presso il Presidio Ospedaliero di Lauria la Risonanza Magnetica Aperta. A comunicarlo è lASP Basilicata, che sottolinea come lapparecchiatura sia particolarmente indicata per i pazienti che soffrono di claustrofobia. Lesame può essere svolto in un ambiente più confortevole, favorendo una maggiore tranquillità durante la procedura. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi agli sportelli CUP presenti sul territorio oppure contattare il numero verde CUP regionale 800.814.814.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
2/10/2026 - Lauria, attiva la Risonanza Magnetica Aperta: esami più confortevoli per i pazienti

È attiva presso il Presidio Ospedaliero di Lauria la Risonanza Magnetica Aperta. A comunicarlo è lASP Basilicata, che sottolinea come lapparecchiatura sia particolarmente indicata per i pazienti che soffrono di claustrofobia. Lesame può essere svolto in un ambiente più co...-->continua
2/10/2026 - Castelluccio Inf.: le teche da Villa Giulia per la Collezione Aiello

Una missione nella capitale quale primo passo per larrivo nella Valle del Mercure di alcune preziosissime teche per una mostra temporanea, che anticipa lapertura del museo.
A Castelluccio Inferiore, dopo il promo sopralluogo al Museo nazione etrusco di V...-->continua
2/10/2026 - Premio giornalistico Trufelli, Cantore rivive nel suo Premio

La cerimonia di premiazione del Premio giornalistico Mario Trufelli ha avuto al centro il lavoro di due giornalisti scrupolosi, attenti alla verità dei fatti e capaci di ascoltare prima ancora di raccontare: Mario Trufelli e Renato Cantore. Professionisti che...-->continua
2/10/2026 - Policoro, costume d'autore: la provincia in passerella

Una passerella lunga quanto la storia di un territorio. È Costume dAutore: la Provincia in Passerella, levento scelto dallIstituto dIstruzione Superiore Policoro-Tursi e dallIC2 Giovanni Paolo II per inaugurare ufficialmente il nuovo anno scolastico...-->continua

E NEWS










WEB TV

1/10/2026 - Prima edizione premio di giornalismo ’’Mario Trufelli’’. La cerimonia nella sua Tricarico

1/10/2026 - Prima edizione premio di giornalismo ’’Mario Trufelli’’. La cerimonia nella sua Tricarico

1/10/2026 - Di Trapani su Mario Trufelli e Renato Cantore

1/10/2026 - Di Trapani su Mario Trufelli e Renato Cantore

29/09/2026 - Basilicata protagonista al Festival del Medioevo di Gubbio con Fantastico Medioevo

29/09/2026 - Basilicata protagonista al Festival del Medioevo di Gubbio con Fantastico Medioevo

29/09/2026 - Alto Bradano, 50 milioni per lirrigazione, Pepe: al via i lavori del Distretto G

29/09/2026 - Alto Bradano, 50 milioni per lirrigazione, Pepe: al via i lavori del Distretto G

27/09/2026 - Prima categoria G/B: Castrum Viggianello - Sportig Corleto 1-4

27/09/2026 - Prima categoria G/B: Castrum Viggianello - Sportig Corleto 1-4



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo