Prendersi cura di chi si prende cura. È questo il filo conduttore dellincontro in programma lunedì 5 ottobre, alle ore 18.30, nella Sala del Consiglio del Comune di Satriano di Lucania, in via De Gregorio 23, dedicato alla presentazione delle attività del progetto Il Filo di Arianna, promosso dalla Cooperativa sociale Adan e finanziato dalla Fondazione CON IL SUD.

Il progetto è già operativo sul territorio e nasce per sostenere le famiglie che assistono persone affette da malattie neurodegenerative, come Alzheimer e Parkinson, in un contesto caratterizzato dalla necessità di rafforzare i servizi socio-assistenziali dedicati.

Lappuntamento del 5 ottobre sarà loccasione per raccontare il percorso già avviato, illustrare le attività realizzate e presentare le prossime iniziative rivolte ai caregiver e alle persone assistite. Uno degli interventi centrali riguarda la formazione di assistenti domiciliari, con lobiettivo di rafforzare sul territorio una comunità di cura specializzata e offrire un supporto concreto alle famiglie.

Lassistenza professionale può infatti contribuire ad alleggerire il carico quotidiano dei caregiver, consentendo loro di dedicare maggiore attenzione anche al proprio benessere, al lavoro e alla vita personale.

Il progetto prevede inoltre laboratori rivolti alle persone con malattie neurodegenerative, attività di supporto socio-assistenziale, formazione e orientamento, oltre a iniziative ludico-ricreative e momenti di socializzazione.

Un insieme di azioni pensate per sostenere le persone assistite e, allo stesso tempo, contrastare lisolamento e rafforzare la rete di relazioni delle famiglie. Il Filo di Arianna punta così a costruire e consolidare una rete territoriale di sostegno ai caregiver, promuovendo una maggiore attenzione al tema della cura e favorendo la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e professionisti. Il progetto rappresenta anche unoccasione per far emergere i bisogni delle famiglie e contribuire, attraverso il confronto e la collaborazione, al miglioramento dei servizi presenti sul territorio.

Al progetto collaborano ARLAB, Associazione Alzheimer Basilicata, i Comuni di Brienza, Picerno, Tito e Satriano di Lucania, Cooperativa Sociale Ricco Dentro, azienda agricola Annamaria Distefano e Fondazione Nazionale Interesse Uomo Onlus. Lincontro di Satriano sarà quindi un momento di condivisione del lavoro già svolto e di presentazione delle prossime tappe di un percorso che mette al centro le persone, le famiglie e il valore della cura.