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Fantastico Medioevo, la Basilicata torna al Festival del Medioevo di Gubbio

29/09/2026

Lo scorso fine settimana la Basilicata è tornata a raccontarsi per il secondo anno consecutivo al Festival del Medioevo di Gubbio, in Umbria, grazie al progetto Fantastico Medioevo, promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, cui sono stati dedicati due incontri della rassegna La storia da sfogliare nellEx refettorio del Convento di San Francesco.

Nel primo, sabato 26 settembre, è stata presentata la collana in 11 volumi Fantastico Medioevo, edita da Laterza, che racconta in modo agile personaggi, luoghi e vicende del Medioevo in Basilicata. Dopo unintroduzione sul Fantastico Medioevo lucano a cura del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata, Gianpiero Perri, il pubblico ha potuto dialogare con Victor Rivera Magos, professore associato allUniversità Pegaso, autore del volume Il formidabile 1041. L'inizio della conquista normanna del Mezzogiorno, dedicato alla presa di Melfi da parte delle truppe di Guglielmo Bracciodiferro, primogenito degli Altavilla.

Domenica 27 settembre si è invece parlato di come i linguaggi creativi della contemporaneità possano essere uno strumento efficace per far conoscere la nostra storia ad un pubblico più ampio. Ospiti dellincontro sono stati il prof. Fulvio Delle Donne, direttore scientifico di Fantastico Medioevo, Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, che quest'estate ha curato la rassegna Fantastico Cinema - Immagini e musica dal Medioevo in Basilicata portando film e note sul Medioevo tra i castelli del Vulture Melfese e Alto Bradano, e Giuseppe Carrieri della casa di produzione Natia, che ha realizzato alcuni dei 15 prodotti audiovisivi della web serie dedicata a Federico II, con la direzione artistica di Gianni Canova, di prossima uscita.

Il progetto multimediale, come ha spiegato nel suo videomessaggio di saluto lo stesso Canova, usa i linguaggi digitali contemporanei veicolati sui social e sul web come reel, documentari, film danimazione, podcast, cortometraggi, intelligenza artificiale, per raccontare lattualità della figura di Federico II, con la sua grande capacità di utilizzare diversi linguaggi, dallarchitettura alla giurisprudenza, dalla scienza alla poesia, per comunicare la propria visione del mondo, senza mai essere prigioniero delle gabbie ideologiche e concettuali del proprio tempo.

La collaborazione con il Festival del Medioevo di Gubbio, giunto questanno alla sua XII edizione, rappresenta un'importante opportunità per la Basilicata di collegarsi ai circuiti nazionali legati alle rievocazioni storiche nellambito di un percorso che porterà alla creazione di una rete regionale delle rievocazioni storiche, capace di condividere competenze e buone pratiche, migliorare la qualità delle iniziative, rafforzare la promozione e valorizzare il ruolo di associazioni, Pro Loco e rievocatori come custodi attivi del patrimonio storico e culturale del territorio lucano.




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