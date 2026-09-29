Lautunno rappresenta uno dei periodi di maggiore interesse per visitare Rotonda e il versante lucano del Parco Nazionale del Pollino. In queste settimane il territorio richiama escursionisti, famiglie e appassionati di natura provenienti dalla Basilicata e dalle regioni vicine, ma anche visitatori che raggiungono il Pollino dal Centro Italia, attratti dalla possibilità di trascorrere alcuni giorni tra attività allaria aperta, paesaggio montano ed enogastronomia. Rotonda, sede dellEnte Parco Nazionale del Pollino, costituisce uno dei principali punti di accesso allarea protetta e una base per escursioni e passeggiate nei boschi. In autunno faggete, cerrete e castagneti assumono le caratteristiche colorazioni stagionali, rendendo il territorio particolarmente frequentato da chi pratica trekking, fotografia naturalistica ed escursionismo. Il foliage è uno degli elementi che maggiormente caratterizzano questo periodo dellanno. I percorsi presenti nel territorio di Rotonda e nelle aree circostanti consentono di attraversare ambienti forestali differenti e di osservare il cambiamento della vegetazione con lavanzare della stagione. Accanto alle attività naturalistiche, lautunno è tradizionalmente legato alla raccolta delle castagne, ancora oggi parte della cultura rurale del territorio. I castagneti rappresentano un elemento importante del paesaggio e, nel rispetto delle norme previste per la raccolta e per la fruizione delle aree boschive, costituiscono uno dei motivi di interesse per chi visita la zona in questo periodo. Un ruolo centrale nellofferta turistica è svolto anche dalla gastronomia. Ristoranti, agriturismi e strutture ricettive propongono piatti legati alla cucina locale e ai prodotti stagionali. Tra le produzioni più rappresentative figurano la Melanzana Rossa di Rotonda DOP e il Fagiolo Bianco di Rotonda DOP, ai quali si affiancano castagne, funghi e altre produzioni del territorio. Linteresse verso Rotonda e il Pollino si inserisce in una domanda turistica sempre più orientata verso soggiorni brevi, escursioni, piccoli borghi, produzioni tipiche ed esperienze legate alla natura. Il territorio intercetta un pubblico che arriva dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Campania e dalla Puglia, ma anche da regioni del Centro Italia, ampliando il proprio bacino di visitatori oltre la tradizionale dimensione di prossimità. Lautunno diventa quindi un periodo importante per valorizzare unofferta che mette insieme Parco Nazionale del Pollino, sentieristica, patrimonio ambientale, prodotti DOP, ristorazione e ospitalità locale. Rotonda si conferma così uno dei riferimenti per chi sceglie il Pollino come destinazione autunnale, con un turismo legato soprattutto alla natura, alle escursioni, alla gastronomia e alla conoscenza dei piccoli centri dellarea protetta.