Un cortometraggio per raccontare la cura, la fragilità e il valore delle relazioni. È Rivedersi, diretto da Adelaide Dante De Fino e Michele Bizzi, che arriva nelle sale lucane nellambito di Meet us at cinema, il format promosso dalla Lucana Film Commission per riavvicinare il pubblico e sostenere le sale cinematografiche.







Lappuntamento è domani, 29 settembre, alle ore 20 al Cineteatro San Mauro di Lavello, con la proiezione del cortometraggio e, a seguire, una masterclass aperta al pubblico. Sarà presente in sala lattrice Bianca Nappi, nota al grande pubblico per le serie tv Le indagini di Lolita Lobosco e Noi del Rione Sanità. Ad accompagnarla le attrici Eva Immediato e Gabriella Bagnasco, Mattia Sciaraffa, in arte Flame, attore e autore della colonna sonora, la regista Adelaide Dante De Fino e Marianna Cappiello, Presidente dellassociazione Arcipelago Eva.





La mattina del 30 settembre alle ore 10, sempre a Lavello, Rivedersi sarà al centro di una masterclass dedicata agli studenti delle scuole medie e superiori, per approfondire attraverso il cinema i temi affrontati dallopera. La giornata proseguirà poi a Oppido Lucano, dove alle ore 20, al Cineteatro Obadiah, è in programma una nuova proiezione del cortometraggio. A seguire gli ospiti incontreranno il pubblico.



Prodotto dallassociazione Arcipelago Eva odv, Rivedersi affronta il tema della malattia oncologica attraverso una narrazione che mette al centro la persona, le relazioni, lascolto e il sostegno umano che accompagnano il percorso di cura. Il cortometraggio è stato girato negli spazi dellIrccs Crob di Rionero in Vulture e nei paesaggi dei laghi di Monticchio. Il progetto è realizzato con la collaborazione della Lucana Film Commission, della Regione Basilicata, dellIrccs Crob e del Gal La Cittadella del Sapere.