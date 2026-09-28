HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

A Potenza domani la Giornata Mondiale del Cuore

28/09/2026

Per un cuore sano prima la prevenzione. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Cuore, che a Potenza sarà celebrata domani, martedì 29 settembre, con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute cardiovascolare. La giornata prenderà il via alle ore 8.30, presso i locali della Parrocchia Santa Cecilia, con lo svolgimento di screening per le malattie cardiovascolari. I cittadini potranno sottoporsi a elettrocardiogramma, visita, misurazione della pressione arteriosa e a controlli di peso, altezza e glicemia, oltre a una valutazione nutrizionale. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, nellAuditorium della Parrocchia Santa Cecilia, si terrà un incontro divulgativo sullimportanza della prevenzione nelle malattie cardiovascolari, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, universitario e dellassociazionismo. Interverranno il presidente dellAssociazione Amici del Cuore di Potenza, Antonio Lopizzo, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, larcivescovo metropolita di Potenza mons. Davide Carbonaro, il direttore generale dellASP Giuseppe De Filippis e la direttrice della Caritas Marina Buoncristiano. Il professor Eugenio Stabile, direttore dellUnità Operativa di Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza e della Cattedra di Cardiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi della Basilicata, terrà inoltre una relazione sulla patologia della valvola aortica. A concludere lincontro sarà lassessore regionale alla Sanità e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico. I saluti di benvenuto saranno affidati al parroco della Parrocchia Santa cecilia, don Rocco Colucci.Liniziativa vuole richiamare lattenzione sullimportanza dei controlli periodici e dei corretti stili di vita, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per proteggere la salute del cuore.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
28/09/2026 - Rivedersi il cinema che racconta il valore umano della cura

Un cortometraggio per raccontare la cura, la fragilità e il valore delle relazioni. È Rivedersi, diretto da Adelaide Dante De Fino e Michele Bizzi, che arriva nelle sale lucane nellambito di Meet us at cinema, il format promosso dalla Lucana Film Commission per riavvicinare...-->continua
28/09/2026 - A Potenza domani la Giornata Mondiale del Cuore

Per un cuore sano prima la prevenzione. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Cuore, che a Potenza sarà celebrata domani, martedì 29 settembre, con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute cardiovas...-->continua
28/09/2026 - Castelluccio Inf.: Mirna Mastronardi ha incontrato gli alunni delle medie

Una mattinata che ci ha lasciato qualcosa dentro
Questa mattina, con i ragazzi della seconda e della terza classe della Scuola Secondaria di Castelluccio Inferiore, abbiamo avuto il piacere e lonore di incontrare Mirna Mastronardi, autrice del libro Sarò...-->continua
28/09/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e Dialogo: agenda fino al 4 ottobre

Dopo lo straordinario successo di Matera Cielo Stellato® che ha illuminato il Sasso Barisano con 2026 candele, il calendario di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo si fa sempre più fitto. Dal 30 settembre al 4 ottobre si alternano ricerca,...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo