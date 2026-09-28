|
|
|A Potenza domani la Giornata Mondiale del Cuore
28/09/2026
|Per un cuore sano
prima la prevenzione. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Cuore, che a Potenza sarà celebrata domani, martedì 29 settembre, con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute cardiovascolare. La giornata prenderà il via alle ore 8.30, presso i locali della Parrocchia Santa Cecilia, con lo svolgimento di screening per le malattie cardiovascolari. I cittadini potranno sottoporsi a elettrocardiogramma, visita, misurazione della pressione arteriosa e a controlli di peso, altezza e glicemia, oltre a una valutazione nutrizionale. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, nellAuditorium della Parrocchia Santa Cecilia, si terrà un incontro divulgativo sullimportanza della prevenzione nelle malattie cardiovascolari, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, universitario e dellassociazionismo. Interverranno il presidente dellAssociazione Amici del Cuore di Potenza, Antonio Lopizzo, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, larcivescovo metropolita di Potenza mons. Davide Carbonaro, il direttore generale dellASP Giuseppe De Filippis e la direttrice della Caritas Marina Buoncristiano. Il professor Eugenio Stabile, direttore dellUnità Operativa di Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza e della Cattedra di Cardiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi della Basilicata, terrà inoltre una relazione sulla patologia della valvola aortica. A concludere lincontro sarà lassessore regionale alla Sanità e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico. I saluti di benvenuto saranno affidati al parroco della Parrocchia Santa cecilia, don Rocco Colucci.Liniziativa vuole richiamare lattenzione sullimportanza dei controlli periodici e dei corretti stili di vita, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per proteggere la salute del cuore.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|28/09/2026 - Rivedersi il cinema che racconta il valore umano della cura
Un cortometraggio per raccontare la cura, la fragilità e il valore delle relazioni. È Rivedersi, diretto da Adelaide Dante De Fino e Michele Bizzi, che arriva nelle sale lucane nellambito di Meet us at cinema, il format promosso dalla Lucana Film Commission per riavvicinare...-->continua
|
|
|28/09/2026 - A Potenza domani la Giornata Mondiale del Cuore
Per un cuore sano
prima la prevenzione. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Cuore, che a Potenza sarà celebrata domani, martedì 29 settembre, con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute cardiovas...-->continua
|
|
|28/09/2026 - Castelluccio Inf.: Mirna Mastronardi ha incontrato gli alunni delle medie
Una mattinata che ci ha lasciato qualcosa dentro
Questa mattina, con i ragazzi della seconda e della terza classe della Scuola Secondaria di Castelluccio Inferiore, abbiamo avuto il piacere e lonore di incontrare Mirna Mastronardi, autrice del libro Sarò...-->continua
|
|
|28/09/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e Dialogo: agenda fino al 4 ottobre
Dopo lo straordinario successo di Matera Cielo Stellato® che ha illuminato il Sasso Barisano con 2026 candele, il calendario di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo si fa sempre più fitto. Dal 30 settembre al 4 ottobre si alternano ricerca,...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV