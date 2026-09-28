Per un cuore sano prima la prevenzione. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Cuore, che a Potenza sarà celebrata domani, martedì 29 settembre, con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute cardiovascolare. La giornata prenderà il via alle ore 8.30, presso i locali della Parrocchia Santa Cecilia, con lo svolgimento di screening per le malattie cardiovascolari. I cittadini potranno sottoporsi a elettrocardiogramma, visita, misurazione della pressione arteriosa e a controlli di peso, altezza e glicemia, oltre a una valutazione nutrizionale. Nel pomeriggio, alle ore 16.30, nellAuditorium della Parrocchia Santa Cecilia, si terrà un incontro divulgativo sullimportanza della prevenzione nelle malattie cardiovascolari, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, universitario e dellassociazionismo. Interverranno il presidente dellAssociazione Amici del Cuore di Potenza, Antonio Lopizzo, il sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, larcivescovo metropolita di Potenza mons. Davide Carbonaro, il direttore generale dellASP Giuseppe De Filippis e la direttrice della Caritas Marina Buoncristiano. Il professor Eugenio Stabile, direttore dellUnità Operativa di Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza e della Cattedra di Cardiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi della Basilicata, terrà inoltre una relazione sulla patologia della valvola aortica. A concludere lincontro sarà lassessore regionale alla Sanità e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico. I saluti di benvenuto saranno affidati al parroco della Parrocchia Santa cecilia, don Rocco Colucci.Liniziativa vuole richiamare lattenzione sullimportanza dei controlli periodici e dei corretti stili di vita, nella consapevolezza che la prevenzione rappresenta uno degli strumenti fondamentali per proteggere la salute del cuore.