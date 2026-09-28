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|Giornata internazionale di studi sul 1806, Lauria 30 settembre 2026
28/09/2026
|Si svolgerà mercoledì 30 settembre alle ore 17:30 presso la sala consiliare del Comune di Lauria la giornata internazionale di studi intitolata Una storia taciuta. I legionari polacchi in Calabria nel 1806, nellambito delle annuali iniziative di commemorazione del sacco di Lauria occorso a opera dellesercito napoleonico proprio in quellanno.
Come la storia dei legionari polacchi al servizio di Napoleone si intreccia con quella dei drammatici eventi che travolsero la cittadina valnocina nel corso della seconda occupazione francese del Regno di Napoli? Ce lo spiegano gli autori del volume che raccoglie le ricerche sul tema, e che verrà presentato proprio nel corso dellincontro lauriota: i professori Norbert Kasparek, professore presso lIstituto di Storia dellUniversità della Varmia e Masuria e direttore dellArchivio di Stato di Olsztyn; Mirosław Lenart, professore presso lUniversità di Opole, polonista, teologo ed esperto di relazioni polacco-italiane; Grzegorz Nieć, professore presso lUniversità della Commissione per lEducazione Nazionale di Cracovia (UKEN) e presso lAccademia di Scienze Applicate di Nowy Targ.
La ricerca, condotta negli archivi europei, ha ricostruito le vicende relative alla partecipazione dei soldati polacchi alle operazioni condotte dallesercito francese in Calabria e Basilicata. In questi territori la resistenza antifrancese assunse prevalentemente forme di guerriglia, in un contesto caratterizzato da violenze reciproche, saccheggi, rappresaglie e da una forte conflittualità politica e religiosa. Particolare attenzione è dedicata agli avvenimenti di Lauria del 14 luglio 1806, durante i quali morirono oltre 150 soldati polacchi (51 per Raffaele Viceconti nel resoconto riportato nelle sue Vicende storiche della città di Lauria, 1913) in uno degli scontri che anticiparono lassedio francese della città nel mese successivo.
Il volume intende inoltre richiamare lattenzione sulla partecipazione polacca alle campagne napoleoniche in Italia, a lungo meno studiata rispetto ad altri aspetti del periodo. Gli eventi vengono inseriti nel più ampio quadro delle trasformazioni politiche dellinizio dellOttocento: per i Polacchi, la perdita dello Stato e lavvio delle lotte per lindipendenza; per gli Stati italiani, il processo politico e culturale che avrebbe condotto nel corso del secolo allunificazione nazionale.
Un appuntamento di grande spessore per la città, dunque, che sarà ulteriormente arricchito dalle relazioni dellavv. Antonio Boccia - Perché torniamo sui momenti difficili della storia?, del prof. Carmine Cassino (Unibas) Il sacco di Lauria nel carteggio Fortunato-Zaccara, e della dott.ssa Marta Koral, Tradurre le voci della storia: sui sentieri delle violenze della guerra. Accoglie e saluta i relatori il sindaco di Lauria, dott. Antonio Rossino. Indirizzo di saluto delleurodeputato Andrzej Buła, che rifletterà su LEuropa unita attorno a storie comuni.
Dato lo spessore dellincontro, e il suo valore per lincontro tra culture, si confida nella massima partecipazione.
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