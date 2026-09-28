|
|
|Tito, Torre Satriano: sabato inaugurazione sculture di Ascolese e Traore
28/09/2026
|Verranno inaugurate sabato 3 ottobre 2026, alle 11.00 del mattino, sul sito archeologico Torre di Satriano in Tito (Pz) le sculture Non ricordi il mare e EX VOTO delle artiste della Scuola di Scultura dellAccademia di Belle Arti di Napoli Nunzia Ascolese e Ladifatou Traore, prodotte a seguito della seconda edizione del progetto RESTARE (RESidenze Territoriali ARcheologiche artistichE). Il progetto è promosso dal Comune di Tito insieme al Comune di Satriano di Lucania, è a cura di Fiorella R. Fiore, con il coordinamento di Elisa Laraia (Scuola di Scultura dellAccademia di Belle Arti di Napoli | LAP - Laboratorio di Arte Pubblica) e la partecipazione della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera DiUSS dellUniversità degli Studi della Basilicata, ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania Carical. La produzione delle opere nasce a seguito della residenza svolta dalle artiste a luglio e sviluppatasi a stretto contatto con le archeologhe e gli archeologi della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dellUniversità degli Studi della Basilicata - Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, impegnati nella XIV campagna di scavo sul sito di Satrianum (XI-XV sec.), diretta dalla Prof.ssa Francesca Sogliani e dalla vice direttrice Dott.ssa Brunella Gargiulo, affiancate anche dagli archeologi dellUniversità di Rennes II, coordinati dal Prof. Dominique Allios, con il supporto del Comune di Tito e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (concessione MiC n.933 del 26/06/2024). Il progetto site specific di Nunzia Ascolese, Non ricordi il mare, riflette sulla nozione di tempo e mescola i piani legati al passato, al presente e al futuro combinando lattualità e le problematiche del climate change ai concetti di stratificazione e sedimentazione dei reperti di zooarcheologia presenti sul sito. Le sculture di Ladifatou Traore, invece, dal titolo EX VOTO, pongono come centrali la circolarità delle azioni nel tempo e le connessioni tra le testimonianze antiche e quelle che si andranno a lasciare in eredità; richiamando allex voto, pratica rituale presente anche nel sito archeologico di Torre di Satriano, ma anche a tutte la tracce lasciate sul sito ed evidenti in particolare nelle sepolture, le lastre scultoree richiamano il concetto di attraversamento che ha interessato per secoli il sito, con riferimento particolare alle tracce della ricerca archeologica. Ad un primo momento di presentazione seguirà una visita guidata al sito e alle opere che terminerà con una performance delle artiste. Interverranno il sindaco di Tito, Fabio Laurino, il sindaco di Satriano di Lucania, Umberto Vita, le Prof. Francesca Sogliani e Brunella Gargiulo (DiUSS Unibas), la curatrice della residenza, Fiorella R. Fiore, la Prof.ssa dellAccademia di Belle Arti di Napoli, Direttrice del LAP - Laboratorio di Arte Pubblica, Elisa Laraia, e le artiste Nunzia Ascolese e Ladifatou Traore.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|28/09/2026 - Rivedersi il cinema che racconta il valore umano della cura
Un cortometraggio per raccontare la cura, la fragilità e il valore delle relazioni. È Rivedersi, diretto da Adelaide Dante De Fino e Michele Bizzi, che arriva nelle sale lucane nellambito di Meet us at cinema, il format promosso dalla Lucana Film Commission per riavvicinare...-->continua
|
|
|28/09/2026 - A Potenza domani la Giornata Mondiale del Cuore
Per un cuore sano
prima la prevenzione. È questo il messaggio al centro della Giornata Mondiale del Cuore, che a Potenza sarà celebrata domani, martedì 29 settembre, con una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla tutela della salute cardiovas...-->continua
|
|
|28/09/2026 - Castelluccio Inf.: Mirna Mastronardi ha incontrato gli alunni delle medie
Una mattinata che ci ha lasciato qualcosa dentro
Questa mattina, con i ragazzi della seconda e della terza classe della Scuola Secondaria di Castelluccio Inferiore, abbiamo avuto il piacere e lonore di incontrare Mirna Mastronardi, autrice del libro Sarò...-->continua
|
|
|28/09/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e Dialogo: agenda fino al 4 ottobre
Dopo lo straordinario successo di Matera Cielo Stellato® che ha illuminato il Sasso Barisano con 2026 candele, il calendario di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo si fa sempre più fitto. Dal 30 settembre al 4 ottobre si alternano ricerca,...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV