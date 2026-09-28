Verranno inaugurate sabato 3 ottobre 2026, alle 11.00 del mattino, sul sito archeologico Torre di Satriano in Tito (Pz) le sculture Non ricordi il mare e EX VOTO delle artiste della Scuola di Scultura dellAccademia di Belle Arti di Napoli Nunzia Ascolese e Ladifatou Traore, prodotte a seguito della seconda edizione del progetto RESTARE (RESidenze Territoriali ARcheologiche artistichE). Il progetto è promosso dal Comune di Tito insieme al Comune di Satriano di Lucania, è a cura di Fiorella R. Fiore, con il coordinamento di Elisa Laraia (Scuola di Scultura dellAccademia di Belle Arti di Napoli | LAP - Laboratorio di Arte Pubblica) e la partecipazione della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera  DiUSS dellUniversità degli Studi della Basilicata, ed è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania  Carical. La produzione delle opere nasce a seguito della residenza svolta dalle artiste a luglio e sviluppatasi a stretto contatto con le archeologhe e gli archeologi della Scuola di specializzazione in Beni archeologici dellUniversità degli Studi della Basilicata - Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, impegnati nella XIV campagna di scavo sul sito di Satrianum (XI-XV sec.), diretta dalla Prof.ssa Francesca Sogliani e dalla vice direttrice Dott.ssa Brunella Gargiulo, affiancate anche dagli archeologi dellUniversità di Rennes II, coordinati dal Prof. Dominique Allios, con il supporto del Comune di Tito e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (concessione MiC n.933 del 26/06/2024). Il progetto site specific di Nunzia Ascolese, Non ricordi il mare, riflette sulla nozione di tempo e mescola i piani legati al passato, al presente e al futuro combinando lattualità e le problematiche del climate change ai concetti di stratificazione e sedimentazione dei reperti di zooarcheologia presenti sul sito. Le sculture di Ladifatou Traore, invece, dal titolo EX VOTO, pongono come centrali la circolarità delle azioni nel tempo e le connessioni tra le testimonianze antiche e quelle che si andranno a lasciare in eredità; richiamando allex voto, pratica rituale presente anche nel sito archeologico di Torre di Satriano, ma anche a tutte la tracce lasciate sul sito ed evidenti in particolare nelle sepolture, le lastre scultoree richiamano il concetto di attraversamento che ha interessato per secoli il sito, con riferimento particolare alle tracce della ricerca archeologica. Ad un primo momento di presentazione seguirà una visita guidata al sito e alle opere che terminerà con una performance delle artiste. Interverranno il sindaco di Tito, Fabio Laurino, il sindaco di Satriano di Lucania, Umberto Vita, le Prof. Francesca Sogliani e Brunella Gargiulo (DiUSS  Unibas), la curatrice della residenza, Fiorella R. Fiore, la Prof.ssa dellAccademia di Belle Arti di Napoli, Direttrice del LAP - Laboratorio di Arte Pubblica, Elisa Laraia, e le artiste Nunzia Ascolese e Ladifatou Traore.





