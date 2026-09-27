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|Il Generale Castello torna in Basilicata: visita alla Caserma Lucania
27/09/2026
|Un ritorno carico di significato istituzionale ed emotivo. Il Generale di Corpo dArmata Rosario Castello, Comandante Interregionale Carabinieri Ogaden di Napoli, ha fatto visita alla storica Caserma Lucania di Potenza, sede del Comando Legione Carabinieri Basilicata. LAlto Ufficiale, che ha competenza su un vasto territorio comprendente Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha voluto così rinnovare il profondo legame con questa Regione, dove nel recente passato ha ricoperto l'incarico di Comandante della Legione, lasciando unimpronta significativa nel cuore delle comunità locali.
Ad accogliere il Comandante di Vertice è stato il Comandante della Legione Basilicata, il Generale di Brigata Luca Mennitti, che lo ha accompagnato in una visita scandita da momenti di intensa partecipazione, a partire dallincontro privato e commosso con alcuni familiari dei militari dellArma insigniti delle più alte decorazioni al valore. Un momento di raccoglimento che, come sottolineato, suggella il legame indissolubile tra lArma, i suoi Caduti nelladempimento del dovere e i familiari che di questi eroi portano la memoria, mantenendo vivo il ricordo del sacrificio estremo a tutela della collettività.
Il Generale Castello si è poi intrattenuto con le diverse articolazioni dellArma presenti in Basilicata. Ha salutato le rappresentanze del personale in servizio presso la Legione e i Comandi Provinciali di Potenza e Matera, i Reparti Speciali e i Carabinieri Forestali operanti nella regione, i colleghi delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e quelli in congedo dellAssociazione Nazionale Carabinieri e dell'An.For. A tutti ha rivolto un plauso sentito per lattività svolta, esprimendo gratitudine per il lavoro quotidiano che garantisce la sicurezza della comunità lucana.
Nel suo intervento, il Comandante Interregionale ha posto un forte accento sul ruolo nevralgico delle Stazioni Carabinieri, definite un baluardo a difesa delle comunità. Non si tratta solo di presidi di legalità, ha rimarcato il Generale, ma di un autentico punto di riferimento umano, di ascolto e rassicurazione sociale. La capillarità dellArma si traduce in una presenza insostituibile, vicina ai cittadini dei grandi centri urbani come agli abitanti dei borghi più remoti, con una spiccata attenzione verso le cosiddette fasce deboli, pronti a rispondere in modo empatico alle crescenti istanze di sicurezza dei territori più isolati.
Lincontro è stato anche loccasione per unanalisi delle dinamiche operative lucane. Il Generale Castello ha evidenziato come la tutela del patrimonio ambientale, la salvaguardia del sano tessuto economico e il contrasto senza quartiere alla criminalità sia essa organizzata o comune impongano una costante ed efficace sinergia, un vero lavoro di squadra. Un approccio corale che deve necessariamente integrare le competenze della componente territoriale con le competenze dei reparti specializzati dellArma.
Un passaggio cruciale è stato dedicato alla valorizzazione del capitale umano. Il Comandante Interregionale ha richiamato lattenzione sullimportanza di garantire il benessere del personale e di coltivare un solido spirito di corpo, pilastri fondamentali per rispondere alle complesse sfide di ogni giorno. Rivolgendosi direttamente ai militari schierati, ha ribadito il suo apprezzamento per limpegno costante profuso dalle donne e dagli uomini dellArma a tutela della sicurezza pubblica.
Prima di congedarsi da Potenza, il Generale Castello ha apposto la tradizionale firma sul Libro dOnore del Comando Legione Carabinieri Basilicata, concludendo così una giornata particolarmente significativa per la città e per l'Arma locale.
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