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A Nova Siri il Campus estivo Cip-Inail Basilicata

24/09/2026

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026, presso la struttura polivalente Giardini dOriente di Nova Siri sulla riva jonica lucana, si svolgerà lannuale appuntamento con il Campus estivo multidisciplinare Cip-Inail Basilicata.
Liniziativa rientra nellambito delle attività di orientamento e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro realizzate dallIstituto in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico.
Durante il campus i 10 infortunati partecipanti, provenienti da tutta la Basilicata, avranno lopportunità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali il tennis, il tennis tavolo, il tiro con larco e il nuoto. I partecipanti saranno, quindi, suddivisi in diversi team e proveranno a rotazione tutte le discipline, guidati dai tecnici paralimpici.
Obiettivo principale sarà quello di promuovere lattività sportiva come potenziale strumento di ripartenza e di rinascita dopo un infortunio orientando la persona tra le diverse discipline paralimpiche presenti sul territorio. Ma non solo: la partecipazione al campus per tre giorni consecutivi sarà anche occasione privilegiata di reinserimento sociale attraverso il confronto e la condivisione di luoghi, relazioni ed emozioni.



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