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|Venosa conferisce la cittadinanza onoraria allArma dei Carabinieri
24/09/2026
|Il 24 settembre 2026, a Venosa, nella cornice di Piazza Umberto I, ha avuto luogo la solenne cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria allArma dei Carabinieri da parte dellAmministrazione Comunale della città.
Il prestigioso riconoscimento, ritirato dal Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, Generale di Brigata Luca Mennitti, sottolinea il legame storico che unisce la Benemerita alla comunità venosina. Una testimonianza tangibile di gratitudine per limpegno, la dedizione e la capillare presenza sul territorio dei Carabinieri, rassicurante presidio dello Stato, orientati alla tutela della legalità e alla sicurezza collettiva.
La cerimonia, che ha avuto inizio alle 10:00 di oggi con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti di Piazza Umberto I di Venosa, ha visto la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose della Regione e della Provincia di Potenza, unitamente ai rappresentanti della Magistratura, delle altre Forze di Polizia, dellAssociazione Nazionale Carabinieri e degli Istituti scolastici del territorio.
Riconoscere allArma la cittadinanza onoraria di Venosa suggella un sedimentato rapporto di fiducia reciproca tra comunità e Istituzione. Una relazione edificata nel tempo attraverso lopera quotidiana delle donne e degli uomini delle Stazioni Carabinieri, vocate allascolto e alla tutela dei valori fondanti della convivenza civile.
Nel contesto della cerimonia, il M.A.s.UPS in congedo dellArma dei Carabinieri, Paolo Iuso, ha consegnato al comune di Venosa le insegne della propria Medaglia di Bronzo al Valor Civile, ricevendo dal Sindaco, Francesco Mollica, una benemerenza civica che attesta lesemplare servizio reso alla collettività nel corso della sua carriera nellArma e per il coraggioso atto di eroismo compiuto nel 1975 a Venosa che gli valse la decorazione al valore.
La cerimonia è stata coronata da unesibizione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri Campania, complesso musicale fondato il 18 giugno 1862, quando assunse la denominazione di Fanfara della 7^ Legione Carabinieri di Napoli. I musicisti in divisa offriranno ai presenti sedici celebri brani, introdotti dal Canto degli Italiani.
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